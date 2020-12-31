Бывший депутат Верховной Рады Украины Сергей Лещенко рассказал об угрозах, которые он начал получать в связи с делом экс-владельца «Укрбуда» Максима Микитася. Он сообщил об этом на своей странице в Facebook 30 декабря

НАБУ прокомментировало второе дело против Микитася © пресс-служба НАБУ

«Вам нужно забыть фамилию Татаров. У вашей жены есть очень красивый ребенок», — говорится в сообщении, отправленном с номера российского оператора.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили, что замглавы Офиса президента Олегу Татарову сообщено о подозрении в совершении преступления в деле Микитася.

Позже Татаров назвал дело против себя местью и заявил, что оно «закончится ничем». По его словам, таким образом директор НАБУ Артем Сытник сводит с ним личные счеты. На время следствия он сложил полномочия и настроен сам защищать себя в суде.

Прокуроры Офиса генпрокурора в суде по избранию меры пресечения Татарову заявили об отзыве ходатайства в связи с возможной необоснованностью предъявленного подозрения. Высший антикоррупционный суд удовлетворил требование.