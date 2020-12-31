«Сегодня пришло такое поздравление с наступающими праздниками», — написал экс-нардеп, прикрепив к посту скриншот сообщения из WatsApp.
«Вам нужно забыть фамилию Татаров. У вашей жены есть очень красивый ребенок», — говорится в сообщении, отправленном с номера российского оператора.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили, что замглавы Офиса президента Олегу Татарову сообщено о подозрении в совершении преступления в деле Микитася.
Позже Татаров назвал дело против себя местью и заявил, что оно «закончится ничем». По его словам, таким образом директор НАБУ Артем Сытник сводит с ним личные счеты. На время следствия он сложил полномочия и настроен сам защищать себя в суде.
Прокуроры Офиса генпрокурора в суде по избранию меры пресечения Татарову заявили об отзыве ходатайства в связи с возможной необоснованностью предъявленного подозрения. Высший антикоррупционный суд удовлетворил требование.