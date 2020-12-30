Одним из главных событий внутриполитической жизни Казахстана стало возвращение в большую политику Дариги Назарбаевой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов

Мамырайымов сказал, чем претензии киргизов к власти отличаются от возмущения казахов © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Дариги Назарбаевой в мае стала результатом информационных внутриэлитных войн, из-за которых умер внук [экс-президента Казахстана Нурсултана] Назарбаева Айсултан Назарбаев.

«То, что Дарига Назарбаева возвращается в мир большой политики, является одним из признаков того, что окончательными преемниками власти Назарбаева будут его родственники. Я не случайно сказал «преемники» во множественном числе: не только Дарига Назарбаева будет, а, видимо, еще какой-то родственник. То есть будет коллективный преемник», — сказал Талгат Мамырайымов.

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Выборы в мажилис парламента Казахстана состоятся 10 января 2021 года.