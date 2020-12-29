Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины генерал-майор Сергей Кривонос утверждает, что спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и советник главы Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович завел группу снайперов на минное поле. Об этом 28 декабря он рассказал в интервью НВ

«Когда Арестович себя представляет как профессионала, военного эксперта — а каким взводом, которой ротой командовал господин Арестович? Никакой. А почему он только в августе 2018-го ушел на войну? А почему господин Арестович не расскажет, как 8 ноября 2018 года он завел на минное поле группу снайперов из Десны, где двое погибли, а трое были тяжело ранены? Почему он не расскажет, каким образом и зачем он это сделал?» — сказал Кривонос.

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Также замсекретаря СНБО Украины считает, что Арестович выдает себя за военного эксперта, поскольку не воевал, а «отсиживался в кустах».

Переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.