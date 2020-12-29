«Когда Арестович себя представляет как профессионала, военного эксперта — а каким взводом, которой ротой командовал господин Арестович? Никакой. А почему он только в августе 2018-го ушел на войну? А почему господин Арестович не расскажет, как 8 ноября 2018 года он завел на минное поле группу снайперов из Десны, где двое погибли, а трое были тяжело ранены? Почему он не расскажет, каким образом и зачем он это сделал?» — сказал Кривонос.
Кроме того, Кривонос назвал Арестовича «манипулятором чистой воды», «провокатором» и «попом Гапоном, который ведет общество на расстрел».
Также замсекретаря СНБО Украины считает, что Арестович выдает себя за военного эксперта, поскольку не воевал, а «отсиживался в кустах».
Переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.