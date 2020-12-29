В Службе безопасности Украины (СБУ) проверили российского рэпера Моргенштерна на предмет нарушения законов страны и как следствие - запрета на въезд на территорию государства. Сотрудники ведомства пришли к выводу, что причин в отказе музыканту в проведении концертов на Украине нет. Об этом написал УНИАН 28 декабря

«На основании запроса организатора гастрольных мероприятий (по состоянию на конец июля) осуществлена проверка запрашиваемого вами гражданина РФ. Организаторам сообщено, что на момент проверки основания для недопущения этого гражданина РФ к участию в гастрольной деятельности в Службе безопасности Украины отсутствуют», — говорится в ответе СБУ.

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Российский рэпер и блогер Моргенштерн, по паспорту Алишер Валеев, планирует дать на Украине три концерта: 3 июня в Киеве, 4 июня — в Харькове и 6 июня — в Запорожье.

В прошлом году его концерт обернулся скандалом, когда артист со сцены высказался об объявлении траура из-за пожара в Одесском колледже экономики, назвав работу ведомства «е****й показухой».

Обматеривший украинские власти Моргенштерн снова собрался на Украину.