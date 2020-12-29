«На основании запроса организатора гастрольных мероприятий (по состоянию на конец июля) осуществлена проверка запрашиваемого вами гражданина РФ. Организаторам сообщено, что на момент проверки основания для недопущения этого гражданина РФ к участию в гастрольной деятельности в Службе безопасности Украины отсутствуют», — говорится в ответе СБУ.
Правда, в ведомстве подчеркнули, что в соответствии с украинским законодательством проверка в отношении граждан РФ может повторяться в любое время.
Российский рэпер и блогер Моргенштерн, по паспорту Алишер Валеев, планирует дать на Украине три концерта: 3 июня в Киеве, 4 июня — в Харькове и 6 июня — в Запорожье.
В прошлом году его концерт обернулся скандалом, когда артист со сцены высказался об объявлении траура из-за пожара в Одесском колледже экономики, назвав работу ведомства «е****й показухой».
Обматеривший украинские власти Моргенштерн снова собрался на Украину.