Российский рэпер и блогер Моргенштерн запланировал три концерта на Украине в июне будущего года. Эпатажный музыкант планирует посетить Киев, Харьков и Запорожье, сообщило агентство УНИАН 18 декабря

Билеты на предстоящие выступления уже можно приобрети. Известно, что первый сольный концерт Моргенштерна состоится 3 июня в Киеве, 4 июня — в Харькове, а 6 июня — в Запорожье.

«Это просто е*аная показуха. Давайте устроим вместо дня траура день, б**дь, крика, с х*я ли пожарных проверок нет в городе», — сказал блогер.

Моргенштерн, по паспорту Алишер Валеев, в 2020 году отметил свое 22-летие и попал на 21 место 40 самых успешных молодых звезд России с доходом в 1,5 миллиона долларов (110 миллионов рублей).

Ранее известие о планирующихся концертах российского рэпера Басты возмутили отдельных представителей Украины, поскольку артист посещал Крым без разрешения на то украинских властей.