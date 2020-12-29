Польский философ Радослав Чарнецки считает вероятной версию убийства журналиста Георгия Гонгадзе, включающую причастность к этому второго президента Украины Леонида Кучмы. Эксперт сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

«Брехня»: экс-глава Администрации президента Кучмы заявил о непричастности к убийству Гонгадзе © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк Леонида Кучму разумным и прагматичным президентом, а "дело Гонгадзе" омрачает и его личность, и его президентство… Глядя на последующие события и на то, как эта история развивалась на публичной арене Украины, я могу сегодня предположить, что именно вторая версия убийства Гонгадзе более вероятна и возможна», — заявил Чарнецки.

Журналиста Георгия Гонгадзе похитили 16 сентября 2000 года. Впоследствии в Киевской области нашли обезглавленное тело. Восемь лет спустя виновными в убийстве Гонгадзе признали троих бывших сотрудников МВД. Главного подозреваемого — генерала Алексея Пукача, который в течение длительного времени находился в розыске, оперативники задержали в июле 2009 года.

Согласно официальной версии, бывший начальник департамента внешнего наблюдения МВД Украины Пукач является главным исполнителем убийства Гонгадзе. Следствие считает, что именно он организовал слежку за журналистом и руководил группой офицеров милиции, которые похитили журналиста. По версии следствия, Пукач собственноручно задушил Гонгадзе, а затем, возможно, перезахоронил тело в лесном массиве.

Журналист прославился жесткой критикой администрации Кучмы. Его убийство оппозиция использовала при своей критике украинской администрации в преддверии оранжевой революции. Одним из предвыборных обещаний третьего президента Виктора Ющенко стало выявление виновных в убийстве Гонгадзе. После прихода к власти «оранжевых» в честь журналиста была названа улица в Киеве, а самому ему посмертно было присвоено звание Героя Украины.

В причастности к преступлению подозревали Кучму и спикера Верховной Рады Владимира Литвина. Причиной таких подозрений послужила аудиопленка, на которой был записан разговор людей, чьи голоса схожи с голосами Кучмы и Литвина. На магнитофонной записи обсуждалась возможность «разобраться» с Гонгадзе. Пленка была предоставлена бывшим охранником Кучмы Николаем Мельниченко, бежавшим на Запад. Сам экс-президент неоднократно заявлял, что даже не знал, кто такой Гонгадзе. На другой пленке Мельниченко Кучма говорит про Гонгадзе с установленным впоследствии заказчиком убийства главой МВД Юрием Кравченко.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.