«Согласно коллективному трудовому договору, работодатель должен был еще 1 апреля повысить зарплаты. Ориентировочно мы ожидали увеличения на 15%. Но тогда этого так и не произошло. Компания, ссылаясь на экономические сложности, перенесла пересмотр зарплат на октябрь. Но и в октябре никаких повышений не было, хотя добыча угля на тот момент уже была восстановлена. Если мы и в этот раз смолчим, то на повышение зарплат можно не рассчитывать. Хотя они по предприятию невысокие — в среднем 13 тысяч гривен (около 33 тысяч рублей. — Ред.)», — рассказал изданию «Страна.ua» глава профсоюза Алексей Михайлюк.
По его словам, рабочие жалуются, что идут попытки увеличить продолжительность трудового дня. В пресс-службе компании «ДТЭК. Павлоградуголь» сообщили, что шахтеры Западного Донбасса и так одни из самых высокооплачиваемых горняков на Украине со средними зарплатами на 40% выше, чем в среднем по отрасли и регионе.
Ранее «Павлоградуголь» с середины апреля по середину мая не работал, был в официальном простое.