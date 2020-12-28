Независимая профсоюзная организация «Павлоградуголь», которая входит в ДТЭК олигарха Рината Ахметова, сообщила о начале акций протеста из-за отказа руководства шахт повысить уровень заработных плат. Об этом 28 декабря сообщается в Facebook организации

Почти 100 шахтеров бастуют под землей во Львовской области © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк Алексей Михайлюк.

По его словам, рабочие жалуются, что идут попытки увеличить продолжительность трудового дня. В пресс-службе компании «ДТЭК. Павлоградуголь» сообщили, что шахтеры Западного Донбасса и так одни из самых высокооплачиваемых горняков на Украине со средними зарплатами на 40% выше, чем в среднем по отрасли и регионе.

Ранее «Павлоградуголь» с середины апреля по середину мая не работал, был в официальном простое.