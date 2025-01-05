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"Очень рискованная операция": Рожин о боях за Херсон

"Очень рискованная операция": Рожин о боях за Херсон - 05.01.2025 Украина.ру

"Очень рискованная операция": Рожин о боях за Херсон

Есть мнение, что переправившись на правый берег Днепра российские бойцы смогут сразу навязать противнику уличные бои в Херсоне, но это очень рискованная операция. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2025-01-05T06:06

2025-01-05T06:06

2025-01-05T06:06

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Сейчас контроль за переправой можно спокойно осуществлять с дронов. Любая переправа становится приоритетной целью. Сейчас нужно гораздо больше логистических ресурсов, чтобы провернуть такую операцию, отметил эксперт.Доплыть и высадиться можно всегда, добавил он. Но нужно же не просто занять плацдарм, а долгое время его удерживать. Тебе нужно много лодок и переправ, чтобы поставлять войскам на этом плацдарме снабжение и технику, а также восполнять потери при форсировании Днепра, отметил Рожин."Когда люди говорят: "Переплывем и сразу завяжем уличные бои в Херсоне", они недооценивают сложности этого процесса. Это очень рискованная операция", - заявил он.Да, если у Украины на этом направлении будет с войсками совсем все плохо, то мы можем пойти на высокий риск, чтобы добиться высокого результата, отметил собеседник издания.По его словам, Херсон освобождать придется в любом случае. Такой операции исключать нельзя. Но говорить о том, что она вот-вот состоится, преждевременно, подытожил Рожин.Подробнее о российско-украинском конфликте - в материале издания Украина.ру Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном.

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новости, херсон, днепр, украина, борис рожин, всу, сво, россия