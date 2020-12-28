По данным СМИ, вакцина компаний Pfizer и BioNTech должна храниться при температуре — 75-80°С. Вероятно, этих правил не придерживались в Верхней Франконии и Швабии, из-за чего местные власти отменили проведение прививок.
На данный момент вакцинация населения приостановлена и власти округов консультируются с BioNTech для дальнейших действий.
С воскресенья, 27 декабря, в Европе началась вакцинация граждан от коронавируса. На первом этапе каждая из стран Евросоюза сможет привить не более 5 тысяч человек. Приоритеты по всем странам приблизительно одинаковые: в первую категорию граждан, которые получат прививки от COVID-19, войдут жители домов престарелых и медперсонал.
Широкую добровольную вакцинацию населения страны ЕС рассчитывают начать не раньше апреля 2021 года, когда будет создан достаточный запас вакцин.