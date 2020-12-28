«В иммунопрофилактике до этого никогда не использовалась температура —80 градусов. Мы подняли наши национальные склады, которые есть в Минздраве, там у нас реально нет условий для хранения таких вакцин или лекарственных средств именно при температуре —80 градусов. Мы запустили работу с частными логистическими фармацевтическими компаниями, и к нам вышли с коммерческими предложениями. И у нас в стране, на отечественных складах есть возможность хранения, логистики, транспортировки к пунктам прививки вакцины и при температуре хранения —80 градусов», — заверил Ляшко.
По его словам, после того, как вакцину привезут в страну, ее в термоконтейнерах с сухим льдом будут отправлять на склады, где препарат планируют размещать в холодильники, в которых она сможет находиться длительное время.
«Далее мы рассчитываем, как и в каком количестве эту вакцину надо привезти в пункт вакцинации, и в пункте вакцинации она может храниться 5 дней при температуре +2… 8 градусов», — объяснил Ляшко.
Накануне в шести странах Евросоюза началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Что касается Украины, вакцина от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX может появиться в стране только с марта 2021 года.