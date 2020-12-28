Минздрав Украины разработал план решения проблемы с транспортировкой и хранением вакцины от коронавируса, которая требует очень низкой температуры. Об этом 27 декабря заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире «Украина 24»

Кирилл Молчанов: Российская вакцина поставила Зеленского в неудобное положение © Facebook, Денис Жарких

По его словам, после того, как вакцину привезут в страну, ее в термоконтейнерах с сухим льдом будут отправлять на склады, где препарат планируют размещать в холодильники, в которых она сможет находиться длительное время.

«Далее мы рассчитываем, как и в каком количестве эту вакцину надо привезти в пункт вакцинации, и в пункте вакцинации она может храниться 5 дней при температуре +2… 8 градусов», — объяснил Ляшко.

Накануне в шести странах Евросоюза началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Что касается Украины, вакцина от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX может появиться в стране только с марта 2021 года.