В 2021 году завершится эпоха Земли и начнется эра Водолея (эпоха Воздуха), сообщил астролог. Росс добавил, что соединение Сатурна и Юпитера в воздушной стихии продлится с 21 декабря 2021 до 2219 года.
При этом, согласно его прогнозам, 21-25 декабря 2021 года родится новый спаситель, а произойдет это на Урале.
«Начало эпохи Воздуха говорит о том, что в ближайшие 200 лет станут доступны многие сокрытые раньше знания, свободно можно будет получить информацию, произойдет множество важных открытий, в частности грандиозные межпланетные путешествия», — поделился Росс.
Ранее астролог предрек Украине сложный период в конце января — начале февраля 2021 года.