Человечество ожидают пандемии, подобные COVID-19. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в видеобращении связи с Международным днем противоэпидемической готовности, который отмечается 27 декабря

2020-й коронавирусный: не подводите итоги, все только начинается © CC0, Pixabay

«История говорит нам, что это не последняя пандемия и что эпидемии — это жизненный факт», — сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ призвал мировых лидеров инвестировать в потенциал готовности, который позволит справляться с новыми вызовами.

Пандемия, добавил он, пандемия подчеркнула тесную связь между здоровьем людей, животных и планеты.

ВОЗ объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией 11 марта. Всего в мире обнаружено свыше 78 миллионов случаев заражения. Коронавирус унес жизни более 1,7 миллиона человек.

Лидерами антирейтинга по темпам распространения заболевания остаются США, Индия и Бразилия.