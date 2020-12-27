По его словам, за год мир в результате пандемии коронавируса «перевернулся с ног на голову», а мировые экономики получили серьезный удар.
«История говорит нам, что это не последняя пандемия и что эпидемии — это жизненный факт», — сказал Гебрейесус.
Глава ВОЗ призвал мировых лидеров инвестировать в потенциал готовности, который позволит справляться с новыми вызовами.
Пандемия, добавил он, пандемия подчеркнула тесную связь между здоровьем людей, животных и планеты.
ВОЗ объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией 11 марта. Всего в мире обнаружено свыше 78 миллионов случаев заражения. Коронавирус унес жизни более 1,7 миллиона человек.
Лидерами антирейтинга по темпам распространения заболевания остаются США, Индия и Бразилия.