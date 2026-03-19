https://ukraina.ru/20260319/1076984451.html

Андрей Масалович: России давно пора заблокировать Telegram, а не делать вид, что его когда-нибудь включат

Раньше я тоже думал, что мы в Telegram доводим российскую позицию до западной аудитории. Но оказалось, что на Западе наши каналы с началом СВО моментально блокируют. Я это лично видел в Испании и очень огорчился. Тем не менее, каналы, которыми пользуются Sputnik и Russia Today, работают. Это и радио, и телевидение, и другие платформы

интервью

россия

испания

запад

павел дуров

telegram

интернет

сво

беспилотники

протесты

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/15/1039994946_104:2:864:429_1920x0_80_0_0_a6f3fec20781c1b7f97999d73fa18236.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) в отставке, основатель современной школы интернет-разведки в России, создатель поисковой системы Avalanche, автор проекта "КиберДед" Андрей МасоловичРанее в Роскомнадзоре заявили, что Telegram до сих пор не исполняет российские законы. В середине февраля ведомство начало замедлять работу приложения. Сообщения СМИ о его полной блокировке с 1 апреля там по-прежнему не подтвердили и не опровергли.- Андрей Игоревич, хотелось бы получить от вас аккуратный, но честный комментарий по поводу этой истории. Сколько здесь объективных процессов, когда мир распадается на отдельные кластеры, и каждая страна старается изолировать свое информационное пространство просто потому, что так надо? Сколько здесь элементов бизнес-разборок, связанных с переделом рекламного рынка в интернете?- Здесь есть огромное количество разных процессов.Первое. Telegram – это однозначно вражеский мессенджер. Его данные из приватных чатов россиян американцы предъявляли в судах в еще в 2018 году. То есть с 2018 года этот мессенджер нельзя было использовать для любых серьезных разговоров, связанных с армией, оборонкой, критической инфраструктурой и государственным управлением. Надо бы еще разобраться с тем, кто это делал. Не работал ли он на врага.Другое дело, что он удобный. И у нас как-то вяло объясняли, что нельзя его использовать для серьезных вещей. А уж как он на передовую попал – не знаю. Я еще с 2022 года ребятам объяснял, что если они будут пользоваться WhatsApp* или Telegram, то по ним прилетит.В случае с WhatsApp* американцы сразу сливали ВСУ информацию. Тут США, кстати, сглупили. По нашим стало прилетать, и они это заметили: "Поставил – убили. Поставил – убили". А вот с Telegram американцы сделали грамотнее. Данные собирают, но сразу украинцам не дают. Сразу не прилетает, народ расслабляется, а потом все равно прилетает.Повторюсь, это вражеский мессенджер, который для серьезных вещей использовать нельзя.Второе. Любой специалист по информационной безопасности скажет, что нельзя класть все яйца в одну корзину. Нельзя зависеть от одного рендера. Если ты выкладываешь какие-то видосики в Telegram, надо выкладывать их куда-то еще. Этого у нас не произошло.Третье. На самом деле у нас придумали десять российских мессенджеров, но их никак не рекламировали. Например, вы что-нибудь слышали про eXpress, "Пачку" или "Компас"? Они ничем не хуже Telegram. Но когда у нас стали рекламировать один мессенджер, народ стал возмущаться: "Почему вы нам его навязываете? Предыдущие девять не навязывали, а теперь нате, получите".Четвертое. Технических вопросов к Max у меня нет. Мессенджер как мессенджер. Но продвигают его неправильно. И у людей возникает желания вернуться в Telegram.По поводу бизнес-разборок. Может, они и есть. Вспоминают личность руководителя проекта. Хотя сам Telegram делается командой, которая до этого сделала VK и мессенджер "ТамТам". "ТамТам" - это предок Telegram и, в общем, неплохой. Не готов я тут ситуацию комментировать. Но могу сказать, что это делается не для того, чтобы оставить Дурова без денег или помочь какому-то из российских игроков победить остальных.Понятно, что у нас Max ставится как монополист. Хотя есть опыт китайцев. Когда они выбрали лучший на тот момент мессенджер WeChat и сделали из него супер-платформу, эти ребята, потеряв конкурентов, сели на пятую точку и последние десять лет никак его не модернизировали. Кому не нравится Max – посидите в WeChat. Вспомните, что такоеЕсть еще один аспект, который я считаю наиболее важным. В сентябре у нас выборы. В 39 субъектах у нас будут выбирать депутатов, а еще в 10 – губернаторов. А Telegram – самая удобная вражеская платформа для того, чтобы на них влиять. И то, что сейчас происходит – это именно про это, про выборы. Чтобы народ заранее понял, что к чему.- И чем на ваш взгляд, все закончится?- Каждая страна на кого-то шпионит, но правила игры соблюдает. А Telegram все последнее время наши спецслужбы не слушал. Там бывали случаи, когда вражеский контент он не блокировал, а наш – блокировал. Да, в последние пару недель он вроде бы взялся за ум и начал исправляться, удаляя вредный контент. Может быть, поздновато.Наши читатели могут мне возразить, что видели Telegram. Но это то же самое, как утверждать, что ты видел море. Ты не море видел, а видел узкую полоску суши вдоль берега. А я видел дно. Объездил сто стран и Telegram тоже видел. Это такая штука, которая в той же Испании блокирует все российские каналы просто потому, что они из России.У меня никаких симпатий по поводу Telegram нет. Я за то, чтобы его вообще заблокировать. Просто надо было включить мозги и заниматься его заменителем, а не идти по пути меньшего сопротивления. Наши должностные лица все эти нюансы, о которых я вам рассказываю, людям не объясняют: "Запретить и все".Может быть, с Дуровым договорятся, когда он начнет что надо блокировать, а что не надо не блокировать. Может быть, какое-то время Telegram еще поживет. Но я всем рекомендую с него съехать. Тем более, у нас создали десять мессенджеров, два из которых сертифицировали. Например, eXpress. Вот там можно секретные переговоры проводить.- Вы сказали, что у нас в случае с Telegram никому ничего не объяснили. В том-то и дело, что власти его не запрещают, как это было с Facebook**. Они его просто замедляют. При этом депутаты и первые лица государства по-прежнему активно ведут каналы в Telegram, а не в Max.- Конечно. Проблема не в действиях, а в отсутствии внятной позиции. Народ не понимает, что происходит. Отсюда раздражение и куча разных теорий заговора. Хотя можно было четко объяснить: "Делаем раз, делаем два, делаем три". А не прятаться за рассказами: "Он сам замедлился. Может, еще не отключим".- Еще из ваших рассуждений я понял, что у нас нет и не было платформ для того, чтобы доводить до западной аудитории свою точку зрения. Если в той же Испании блокируются все Telegram-каналы из России.- Честно говоря, я тоже думал, что мы в Telegram что-то до кого-то доводим. Но оказалось, что на Западе наши каналы с началом СВО моментально блокируют. Я это лично видел в Барселоне и очень огорчился.Тем не менее, каналы, которыми пользуются Sputnik и Russia Today, работают. Это и радио, и телевидение, и другие платформы. Поэтому я не принимаю аргументов в духе "Есть нечто важное, ради чего Telegram пока нельзя трогать".Telegram надо трогать. Но мы заранее не озадачились, что мессенджеры должны быть своими и что нельзя вражескую агентуру пускать на передовую. Telegram зря обосновался там, где не надо.- Насчет предстоящих выборов. В интернете ходит такая шутка: "Смешно получится, если из-за ограничений интернета митинги против блокировки Telegram будут координироваться через Мax". Может ли она стать реальностью?- Если это произойдет, это будет просто праздник какой-то. Все-таки Мax контролируется российскими службами. Те, кто занимается мелкой координацией протеста – это глуповатая и трусливая дрянь, которую очень легко загнать в стойло. Тут никаких иллюзий питать не надо. До грамотных координаторов протеста за границей мы не дотянемся. А до тех, кто на местах приплясывает, дотянется. Это сильно ситуацию оздоровит. В интернете много проблем, связанных не с тем, что люди не довольны, а с безнаказанностью тех, кто их науськивает.- Смогут ли Мax довести до ума, чтобы он был таким же удобным, как Telegram?- Надеюсь. Хотя Мax однозначно удобнее Telegram. Звонки проходят, сообщения приходят сразу. Max и Imo – это два мессенджера, у которых библиотека справляется с плохой связью. Я это оценил у себя на дачу. Даже когда Telegram работал без ограничений, звонить по нему было хуже, чем по Max.Конечно, в Maxнадо еще несколько сервисов довести до ума. Но, повторюсь, сравните его с WeChat, которым пользуются 2 миллиарда китайцев. А это больше, чем в Telegram.Кстати, могу дать подсказку всем, кто хочет, чтобы каждый поставил себе Max, даже если он его не любит. На этом даже можно сделать имя и разбогатеть. Напишите простейшее приложение, чтобы, когда ты набираешь фразу, тебе сразу снизу писали название статьи из УК РФ, срок и штраф. "Если ты это сейчас отошлешь, ты нарушишь такой-то закон и получишь столько-то".Это станет настолько модной фишкой, что каждый школьник захочет себе это поставить просто для того, чтобы поглазеть, как это работает. И тогда Max можно будет внедрить за две недели.- Еще по поводу Max есть следующие возражения: "Я туда не пойду, у меня там всех знакомых взломали. Это из-за привязанного российского номера и доступа в Госуслуги".- Это не так. Max не взламывают. Взламывают владельцев: слабый пароль, нет двухфакторной аутентификации, поговорил не с тем, не поставил в Госуслугах самозапрет на кредиты. Практически всегда взламывают человека. Систему взломать очень сложно.- У меня также будет несколько часто задаваемых вопросов по военным аспектам интернета. Многие говорят, что нам на фронте надо использовать что-то вроде закрытого мессенджера "Код", которую придумали вагнеровцы. - Так они уже есть. Как я уже сказал, кроме "Кода" у нас создали десяток мессенджеров, из которых два – сертифицированы. Бери и пользуйся. Повторюсь, я бы вообще позвал Департамент военной контрразведки разобраться, почему мы с 2022 года сертифицированные мессенджеры не ставили.- Насколько оправданы отключения мобильного интернета в городах из-за налета беспилотников?- На первый взгляд это выглядит неоправданно, но на самом деле это более чем оправдано. Пока мобильный интернет отключен, на города летят беспилотники стоимостью в миллион долларов. Дешевые беспилотники в этих условиях не долетят. Как только интернет перестанут отключать, в ход опять пойдут старые мопеды стоимостью в 15 тысяч долларов. И по Москве полетит не 100 дронов, а 500. Противник сейчас скрипит зубами, жжет деньги и ждет, пока мы перестанем отключать интернет, чтобы запускать дешевые дроны не десятками, а тысячами.- Почему мы крайне редко бьем по call-центрам мошенников в Днепропетровске? Их тяжело вычислить? Или наше командование не считает эту цель приоритетной?- Не знаю. Честно говоря, мне многие вещи, касающиеся фронта, непонятны. Но в целом, как я считаю, наше руководство выбрало правильную стратегию не форсировать боевые действия, чтобы избежать лишних потерь. "После марта будет апрель, после апреля будет май, после мая будет июнь". Время идет, и ты с этим ничего не сделаешь. То же самое касается украинцев. Их больше не становится. Если их больше не становится, рано или поздно они кончатся. И, по моим прикидкам, это может произойти в сентябре 2027 года.- У нас очень много говорили о том, что будущее за кибер-войсками. Но ни на СВО, ни на Ближнем Востоке я еще ни разу не слышал о громком случае, когда хакеры выводили бы из строя сложную систему ПВО или командный пункт. С чем это связано? Чего ждать дальше?- На самом деле кибер-войска очень активно используются. Просто они бывают трех типов: наступательные, оборонительные и разведывательные. Наступательные из них самые слабые. Самые мощные и эффективные – разведывательные. Просто мы их не видим. А что касается оборонительных, то системы ПВО или управления ядерным оружием – это изолированные системы. Их почти нереально вывести из строя. Поэтому мы таких ярких историй слышать не будет.* Принадлежит корпорации Meta, признана в России экстремистской организацией** Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.Также по теме - в интервью Артема Геллера о том, для чего в России замедляют интернет и зачем Китаю на самом деле нужен файрвол

https://ukraina.ru/20221021/1039992654.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

