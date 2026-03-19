Андрей Масалович: России давно пора заблокировать Telegram, а не делать вид, что его когда-нибудь включат
Андрей Масалович интервью
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) в отставке, основатель современной школы интернет-разведки в России, создатель поисковой системы Avalanche, автор проекта "КиберДед" Андрей Масолович
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что Telegram до сих пор не исполняет российские законы. В середине февраля ведомство начало замедлять работу приложения. Сообщения СМИ о его полной блокировке с 1 апреля там по-прежнему не подтвердили и не опровергли.
- Андрей Игоревич, хотелось бы получить от вас аккуратный, но честный комментарий по поводу этой истории. Сколько здесь объективных процессов, когда мир распадается на отдельные кластеры, и каждая страна старается изолировать свое информационное пространство просто потому, что так надо? Сколько здесь элементов бизнес-разборок, связанных с переделом рекламного рынка в интернете?
- Здесь есть огромное количество разных процессов.
Первое. Telegram – это однозначно вражеский мессенджер. Его данные из приватных чатов россиян американцы предъявляли в судах в еще в 2018 году. То есть с 2018 года этот мессенджер нельзя было использовать для любых серьезных разговоров, связанных с армией, оборонкой, критической инфраструктурой и государственным управлением. Надо бы еще разобраться с тем, кто это делал. Не работал ли он на врага.
Другое дело, что он удобный. И у нас как-то вяло объясняли, что нельзя его использовать для серьезных вещей. А уж как он на передовую попал – не знаю. Я еще с 2022 года ребятам объяснял, что если они будут пользоваться WhatsApp* или Telegram, то по ним прилетит.
В случае с WhatsApp* американцы сразу сливали ВСУ информацию. Тут США, кстати, сглупили. По нашим стало прилетать, и они это заметили: "Поставил – убили. Поставил – убили". А вот с Telegram американцы сделали грамотнее. Данные собирают, но сразу украинцам не дают. Сразу не прилетает, народ расслабляется, а потом все равно прилетает.
Повторюсь, это вражеский мессенджер, который для серьезных вещей использовать нельзя.
Второе. Любой специалист по информационной безопасности скажет, что нельзя класть все яйца в одну корзину. Нельзя зависеть от одного рендера. Если ты выкладываешь какие-то видосики в Telegram, надо выкладывать их куда-то еще. Этого у нас не произошло.
Третье. На самом деле у нас придумали десять российских мессенджеров, но их никак не рекламировали. Например, вы что-нибудь слышали про eXpress, "Пачку" или "Компас"? Они ничем не хуже Telegram. Но когда у нас стали рекламировать один мессенджер, народ стал возмущаться: "Почему вы нам его навязываете? Предыдущие девять не навязывали, а теперь нате, получите".
Четвертое. Технических вопросов к Max у меня нет. Мессенджер как мессенджер. Но продвигают его неправильно. И у людей возникает желания вернуться в Telegram.
По поводу бизнес-разборок. Может, они и есть. Вспоминают личность руководителя проекта. Хотя сам Telegram делается командой, которая до этого сделала VK и мессенджер "ТамТам". "ТамТам" - это предок Telegram и, в общем, неплохой. Не готов я тут ситуацию комментировать. Но могу сказать, что это делается не для того, чтобы оставить Дурова без денег или помочь какому-то из российских игроков победить остальных.
Понятно, что у нас Max ставится как монополист. Хотя есть опыт китайцев. Когда они выбрали лучший на тот момент мессенджер WeChat и сделали из него супер-платформу, эти ребята, потеряв конкурентов, сели на пятую точку и последние десять лет никак его не модернизировали. Кому не нравится Max – посидите в WeChat. Вспомните, что такое
Есть еще один аспект, который я считаю наиболее важным. В сентябре у нас выборы. В 39 субъектах у нас будут выбирать депутатов, а еще в 10 – губернаторов. А Telegram – самая удобная вражеская платформа для того, чтобы на них влиять. И то, что сейчас происходит – это именно про это, про выборы. Чтобы народ заранее понял, что к чему.
- И чем на ваш взгляд, все закончится?
- Каждая страна на кого-то шпионит, но правила игры соблюдает. А Telegram все последнее время наши спецслужбы не слушал. Там бывали случаи, когда вражеский контент он не блокировал, а наш – блокировал. Да, в последние пару недель он вроде бы взялся за ум и начал исправляться, удаляя вредный контент. Может быть, поздновато.
Наши читатели могут мне возразить, что видели Telegram. Но это то же самое, как утверждать, что ты видел море. Ты не море видел, а видел узкую полоску суши вдоль берега. А я видел дно. Объездил сто стран и Telegram тоже видел. Это такая штука, которая в той же Испании блокирует все российские каналы просто потому, что они из России.
У меня никаких симпатий по поводу Telegram нет. Я за то, чтобы его вообще заблокировать. Просто надо было включить мозги и заниматься его заменителем, а не идти по пути меньшего сопротивления. Наши должностные лица все эти нюансы, о которых я вам рассказываю, людям не объясняют: "Запретить и все".
Может быть, с Дуровым договорятся, когда он начнет что надо блокировать, а что не надо не блокировать. Может быть, какое-то время Telegram еще поживет. Но я всем рекомендую с него съехать. Тем более, у нас создали десять мессенджеров, два из которых сертифицировали. Например, eXpress. Вот там можно секретные переговоры проводить.
- Вы сказали, что у нас в случае с Telegram никому ничего не объяснили. В том-то и дело, что власти его не запрещают, как это было с Facebook**. Они его просто замедляют. При этом депутаты и первые лица государства по-прежнему активно ведут каналы в Telegram, а не в Max.
- Конечно. Проблема не в действиях, а в отсутствии внятной позиции. Народ не понимает, что происходит. Отсюда раздражение и куча разных теорий заговора. Хотя можно было четко объяснить: "Делаем раз, делаем два, делаем три". А не прятаться за рассказами: "Он сам замедлился. Может, еще не отключим".
- Еще из ваших рассуждений я понял, что у нас нет и не было платформ для того, чтобы доводить до западной аудитории свою точку зрения. Если в той же Испании блокируются все Telegram-каналы из России.
- Честно говоря, я тоже думал, что мы в Telegram что-то до кого-то доводим. Но оказалось, что на Западе наши каналы с началом СВО моментально блокируют. Я это лично видел в Барселоне и очень огорчился.
Тем не менее, каналы, которыми пользуются Sputnik и Russia Today, работают. Это и радио, и телевидение, и другие платформы. Поэтому я не принимаю аргументов в духе "Есть нечто важное, ради чего Telegram пока нельзя трогать".
Telegram надо трогать. Но мы заранее не озадачились, что мессенджеры должны быть своими и что нельзя вражескую агентуру пускать на передовую. Telegram зря обосновался там, где не надо.
- Насчет предстоящих выборов. В интернете ходит такая шутка: "Смешно получится, если из-за ограничений интернета митинги против блокировки Telegram будут координироваться через Мax". Может ли она стать реальностью?
- Если это произойдет, это будет просто праздник какой-то. Все-таки Мax контролируется российскими службами. Те, кто занимается мелкой координацией протеста – это глуповатая и трусливая дрянь, которую очень легко загнать в стойло. Тут никаких иллюзий питать не надо. До грамотных координаторов протеста за границей мы не дотянемся. А до тех, кто на местах приплясывает, дотянется. Это сильно ситуацию оздоровит. В интернете много проблем, связанных не с тем, что люди не довольны, а с безнаказанностью тех, кто их науськивает.
- Смогут ли Мax довести до ума, чтобы он был таким же удобным, как Telegram?
- Надеюсь. Хотя Мax однозначно удобнее Telegram. Звонки проходят, сообщения приходят сразу. Max и Imo – это два мессенджера, у которых библиотека справляется с плохой связью. Я это оценил у себя на дачу. Даже когда Telegram работал без ограничений, звонить по нему было хуже, чем по Max.
Конечно, в Maxнадо еще несколько сервисов довести до ума. Но, повторюсь, сравните его с WeChat, которым пользуются 2 миллиарда китайцев. А это больше, чем в Telegram.
Кстати, могу дать подсказку всем, кто хочет, чтобы каждый поставил себе Max, даже если он его не любит. На этом даже можно сделать имя и разбогатеть. Напишите простейшее приложение, чтобы, когда ты набираешь фразу, тебе сразу снизу писали название статьи из УК РФ, срок и штраф. "Если ты это сейчас отошлешь, ты нарушишь такой-то закон и получишь столько-то".
Это станет настолько модной фишкой, что каждый школьник захочет себе это поставить просто для того, чтобы поглазеть, как это работает. И тогда Max можно будет внедрить за две недели.
- Еще по поводу Max есть следующие возражения: "Я туда не пойду, у меня там всех знакомых взломали. Это из-за привязанного российского номера и доступа в Госуслуги".
- Это не так. Max не взламывают. Взламывают владельцев: слабый пароль, нет двухфакторной аутентификации, поговорил не с тем, не поставил в Госуслугах самозапрет на кредиты. Практически всегда взламывают человека. Систему взломать очень сложно.
- У меня также будет несколько часто задаваемых вопросов по военным аспектам интернета. Многие говорят, что нам на фронте надо использовать что-то вроде закрытого мессенджера "Код", которую придумали вагнеровцы.
- Так они уже есть. Как я уже сказал, кроме "Кода" у нас создали десяток мессенджеров, из которых два – сертифицированы. Бери и пользуйся. Повторюсь, я бы вообще позвал Департамент военной контрразведки разобраться, почему мы с 2022 года сертифицированные мессенджеры не ставили.
- Насколько оправданы отключения мобильного интернета в городах из-за налета беспилотников?
- На первый взгляд это выглядит неоправданно, но на самом деле это более чем оправдано. Пока мобильный интернет отключен, на города летят беспилотники стоимостью в миллион долларов. Дешевые беспилотники в этих условиях не долетят. Как только интернет перестанут отключать, в ход опять пойдут старые мопеды стоимостью в 15 тысяч долларов. И по Москве полетит не 100 дронов, а 500. Противник сейчас скрипит зубами, жжет деньги и ждет, пока мы перестанем отключать интернет, чтобы запускать дешевые дроны не десятками, а тысячами.
- Почему мы крайне редко бьем по call-центрам мошенников в Днепропетровске? Их тяжело вычислить? Или наше командование не считает эту цель приоритетной?
- Не знаю. Честно говоря, мне многие вещи, касающиеся фронта, непонятны. Но в целом, как я считаю, наше руководство выбрало правильную стратегию не форсировать боевые действия, чтобы избежать лишних потерь. "После марта будет апрель, после апреля будет май, после мая будет июнь". Время идет, и ты с этим ничего не сделаешь. То же самое касается украинцев. Их больше не становится. Если их больше не становится, рано или поздно они кончатся. И, по моим прикидкам, это может произойти в сентябре 2027 года.
- У нас очень много говорили о том, что будущее за кибер-войсками. Но ни на СВО, ни на Ближнем Востоке я еще ни разу не слышал о громком случае, когда хакеры выводили бы из строя сложную систему ПВО или командный пункт. С чем это связано? Чего ждать дальше?
- На самом деле кибер-войска очень активно используются. Просто они бывают трех типов: наступательные, оборонительные и разведывательные. Наступательные из них самые слабые. Самые мощные и эффективные – разведывательные. Просто мы их не видим. А что касается оборонительных, то системы ПВО или управления ядерным оружием – это изолированные системы. Их почти нереально вывести из строя. Поэтому мы таких ярких историй слышать не будет.
* Принадлежит корпорации Meta, признана в России экстремистской организацией
** Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Также по теме - в интервью Артема Геллера о том, для чего в России замедляют интернет и зачем Китаю на самом деле нужен файрвол
Подписывайся на