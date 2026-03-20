Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260320/prizyvy-rezat-ukhilyantov-i-rossiyskiy-lantset-na-maydane-chto-proiskhodit-v-kieve-1076994022.html
Призывы резать "ухилянтов" и российский "Ланцет" на Майдане. Что происходит в Киеве
В столице Украины в эти дни резко усилилась насильственная мобилизация, что отметили даже украинские военные. Раньше выгребали преимущественно мужчин в сельской местности, в Харькове и Одессе, но в Киеве старались особо не зверствовать.
06:10 20.03.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Ланцет" группировки "Центр"
Боевая работа расчета БПЛА Ланцет группировки Центр - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
автор издания Украина.ру
Все материалы
В столице Украины в эти дни резко усилилась насильственная мобилизация, что отметили даже украинские военные. Раньше выгребали преимущественно мужчин в сельской местности, в Харькове и Одессе, но в Киеве старались особо не зверствовать.
Майор ВСУ Юрий Касьянов пишет, что на улицах Киева в последнее время стало гораздо больше патрулей ТЦК, которые перекрывают даже магистральную дорогу. Он подчеркивает, что "мобилизация усиливается, и всё теми же методами насильственного принуждения". Зеленский и Минобороны уже не раз обещали "реформировать" процесс мобилизации, но ничего не изменилось.
Каждый месяц украинцам как кость бросают надежду в виде очередного законопроекта или реформы ТЦК, но каждый раз это оказывается филькиной грамотой. Вот и на этой неделе депутат от "Голоса" Соломия Бобровская сообщила, что ТЦК якобы обещали Раде, что больше не будут проводить принудительную мобилизацию, но все равно продолжают её. Депутат призывает к очередной реформе ТЦК, что, вероятно, на короткое время должно снизить градус общественного напряжения.
Тем не менее, 19 марта киевские Telegram-каналы сообщили, что сотрудникам ТЦК дали команду усилить рейды и количество блокпостов на въездах в столицу.
Националист из "Айдара"* Евгений Дикий несказанно радуется облавам и блокпостам в столице. Он говорит, что в Киеве много уклонистов, а прекращение "послаблений" для столицы может существенно усилить ВСУ, ратуя за еще более жесткие меры.
Ради запугивания уклонистов в Киеве 15 марта неонацисты провели марш в так называемый день украинского добровольца (хотя формально демонстрации запрещены с 2022 года). Отмечается он в тот день, когда лидеры переворота на Майдане в 2014 году послали первые отряды нацистов на усмирение Донбасса, поскольку украинская армия еще колебалась. На Крещатике нацисты скандировали: "Ухилянтов [уклонистов] на ножи!"
Примечательно, что на Майдане в 2014 году нацисты скандировали "Москалей на ножи!", сейчас же призывают расправляться с теми украинцами, кто не желает погибать под ударами российским авиабомб под Славянском.
Сам по себе призыв резать уклонистов кажется чем-то за пределами здравого рассудка – ведь если убить уклониста, то и служить он, естественно, не будет. Но здравый рассудок и логика всегда были слабым местом украинских националистов.
В ряды уклонистов в Киеве на этой неделе впервые официально внесли женщину, которая никогда не была военнообязанной, не является медиком и не имеет никакого военного или медицинского образования. Киевский ТЦК называет это ошибкой, но можно допустить, что это пробный шар перед мобилизацией женщин.
На этой неделе немалый переполох в Киеве вызвало падение обломков российского БПЛА "Ланцет" на Майдане. Ранее его дальность определяли в 140 км максимум. Бывший заместитель командующего Сил спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос встревожен, что "Ланцет" впервые долетел до Киева, что говорит о совершенствовании российских дронов. Кривонос считает, что в данном случае "Герани" были использованы как платформы для транспортировки "Ланцетов". Однако уполномоченный Зеленского по санкционной политике Владислав Власюк пишет, что "Ланцеты" долетают до Киева своим ходом, благодаря "конструкционным изменениям". Украинское издания Defense Express пишет, что для атаки на Киев россияне использовали БпЛА "Ланцет" с искусственным интеллектом.
В комментариях украинцы выражают мнение, что это свидетельство того, что киевское ПВО вместе с лучшими специалистами успешно продано Зеленским и отправлено в качестве помощи на Ближний Восток защищать арабских шейхов.
Советник министра обороны, Сергей Бескрестнов тоже подключился к обсуждению "Ланцета" на Майдане, заявив, что они могут долетать до Киева только без боевой части и являются инструментом психологического давления.
Однако как предупреждает украинский оппозиционный Telegram-канал "Картель", если такие аппараты начнут долетать до Киева массово, нагрузка на систему ПВО возрастёт многократно. В итоге украинская элита попытается держаться подальше от столицы.
О том, как ведут себя в Киеве при воздушной тревоге руководство "незалежной", на этой неделе рассказал раненый офицер бригады "Хартия" Андрей Ищенко. По его словам, во время церемонии награждения в Киеве высокопоставленное лицо, вручавшее награды ему и другим военным, при объявлении воздушной тревоги на 4,5 часа было спешно эвакуировано в бункер, а военнослужащие, включая раненых, дожидались его на поверхности.
"Сидим мы в Киеве, в здании на третьем этаже, заходит он, фраер такой, награждает, задаёт пацанам вопросы: было ли страшно? Я ему говорю: нет. Сказал ему: хотите знать — идите сами посмотрите, во-вторых, мне всё это ваше не нужно. Верните моих пацанов, на каждой из этих побрякушек кровь моих ребят. И тут объявляют воздушную тревогу, его выводят с 20 баранами-охранниками, а мы, 30 человек, сидим на стульчиках, нас даже покурить не выпустили. В туалет, говорят, пока тревога не закончится, никто не выходит", - рассказывает раненый офицер, осознавший, за кого ему пришлось воевать.
Ищенко не назвал фамилию высокопоставленного лица, о котором говорил, иронически намекнув лишь, что "оно – "великое", поскольку государство представляет". Однако в комментариях пользователи предположили, что речь идёт именно о Зеленском, который любит пиариться на награждениях, но храбростью не отличается.
О том, кем на самом деле является Зеленский - в статье Захара Виноградова "Феномен Зеленского. По лестнице вверх, ведущей в ад"
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
Лента новостейМолния