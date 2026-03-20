Ситуация в Константиновке: эксперт рассказал об успехах на юге города и ударах на Дружковку

Ситуация в Константиновке: эксперт рассказал об успехах на юге города и ударах на Дружковку - 20.03.2026 Украина.ру

Ситуация в Константиновке: эксперт рассказал об успехах на юге города и ударах на Дружковку

В Константиновке российские войска добились ощутимых успехов. За последнее время ВС РФ выбили противника из ряда поселков на южных окраинах города. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2026-03-20T06:00

2026-03-20T06:00

2026-03-20T06:00

Комментируя ситуацию на константиновском направлении, Рожин отметил, что наши войска ведут активные действия. Работа идет на подступах к городу."В районе Константиновки можно ожидать не только штурмовых действий в самом городе, но и попыток продвинуться к западу от него, в том числе в сторону Дружковки. Также за последнее время были достигнуты ощутимые успехи на юге города", — заявил журналист.Он уточнил, как именно развивается наступление. "Мы выбиваем ВСУ из поселков, которые расположены на его окраинах. Это закладывает предпосылки и для дальнейших штурмовых действий, и для выбивания логистики противника", — пояснил эксперт.По его словам, работа на этом участке продолжается. Результаты будут видны в ближайшее время, констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Борис Рожин: России выгодно, когда Иран идет на жесткий размен ударами, чтобы отправить США в нокаут" на сайте Украина.ру.О ситуации на Славянском направлении — в материале "Военкор Тимофей Ермаков: ВСУ оголили район Славянска, чтобы хоть как-то задержать Россию возле Орехова" на сайте Украина.ру.

константиновка

россия

донбасс

новости, константиновка, россия, борис рожин, украина.ру, вс рф, наступление вс рф, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, прогнозы сво, сводка сво, спецоперация, главные новости, главное, донбасс, военный эксперт