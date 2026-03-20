Цель — выход на границы ДНР: Рожин рассказал о боях за Гришино и наступлении на Доброполье
Цель — выход на границы ДНР: Рожин рассказал о боях за Гришино и наступлении на Доброполье
В районе Доброполья российские войска усилили нажим на широком фронте. Цель — выход на административные границы ДНР уже в этом году, эта работа продвигается успешно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Говоря о ситуации на оккупированном участке ДНР, Рожин сообщил, что ведутся бои за Гришино. Освобождение этого поселка откроет дорогу на Доброполье и дальше.Он объяснил значение этого населенного пункта. "Если мы его возьмем, то сможем развивать операции как на само Доброполье, так и в сторону Днепропетровской области. Южнее Гришино наносятся вспомогательные удары на Сергеевку, которая находится на самой границе регионов", — пояснил эксперт.По словам Рожина, также ведутся бои за Белицкое. Контроль над ним также необходим для последующих операций по освобождению Доброполья. "До города нам осталось порядка 10-15 километров. Это все равно крупный город Донбасса под украинской оккупацией. Его освобождение мы точно увидим в этом году", — заключил собеседник издания.
В районе Доброполья российские войска усилили нажим на широком фронте. Цель — выход на административные границы ДНР уже в этом году, эта работа продвигается успешно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Говоря о ситуации на оккупированном участке ДНР, Рожин сообщил, что ведутся бои за Гришино. Освобождение этого поселка откроет дорогу на Доброполье и дальше.
"В районе Доброполья наши войска усилили нажим на широком фронте с целью выхода на административные границы ДНР уже в этом году. Ведутся бои за Гришино", — заявил собеседник Украина.ру.
Он объяснил значение этого населенного пункта. "Если мы его возьмем, то сможем развивать операции как на само Доброполье, так и в сторону Днепропетровской области. Южнее Гришино наносятся вспомогательные удары на Сергеевку, которая находится на самой границе регионов", — пояснил эксперт.
По словам Рожина, также ведутся бои за Белицкое. Контроль над ним также необходим для последующих операций по освобождению Доброполья.
"До города нам осталось порядка 10-15 километров. Это все равно крупный город Донбасса под украинской оккупацией. Его освобождение мы точно увидим в этом году", — заключил собеседник издания.
