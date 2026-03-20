https://ukraina.ru/20260320/tsel--vykhod-na-granitsy-dnr-rozhin-rasskazal-o-boyakh-za-grishino-i-nastuplenii-na-dobropole-1076991171.html

Цель — выход на границы ДНР: Рожин рассказал о боях за Гришино и наступлении на Доброполье

В районе Доброполья российские войска усилили нажим на широком фронте. Цель — выход на административные границы ДНР уже в этом году, эта работа продвигается успешно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2026-03-20T05:00

новости

доброполье

донецкая народная республика

россия

борис рожин

украина.ру

вс рф

главные новости

главное

доброполье донецкая область

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/13/1071841335_0:0:2872:1616_1920x0_80_0_0_464d585b912d56dc850be2bfbb631ed2.jpg

Говоря о ситуации на оккупированном участке ДНР, Рожин сообщил, что ведутся бои за Гришино. Освобождение этого поселка откроет дорогу на Доброполье и дальше.Он объяснил значение этого населенного пункта. "Если мы его возьмем, то сможем развивать операции как на само Доброполье, так и в сторону Днепропетровской области. Южнее Гришино наносятся вспомогательные удары на Сергеевку, которая находится на самой границе регионов", — пояснил эксперт.По словам Рожина, также ведутся бои за Белицкое. Контроль над ним также необходим для последующих операций по освобождению Доброполья. "До города нам осталось порядка 10-15 километров. Это все равно крупный город Донбасса под украинской оккупацией. Его освобождение мы точно увидим в этом году", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Борис Рожин: России выгодно, когда Иран идет на жесткий размен ударами, чтобы отправить США в нокаут" на сайте Украина.ру.О ситуации на Славянском направлении — в материале "Военкор Тимофей Ермаков: ВСУ оголили район Славянска, чтобы хоть как-то задержать Россию возле Орехова" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

