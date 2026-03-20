"Сражение за два города": военный эксперт о боях под Красным Лиманом и Святогорском - 20.03.2026 Украина.ру
"Сражение за два города": военный эксперт о боях под Красным Лиманом и Святогорском
"Сражение за два города": военный эксперт о боях под Красным Лиманом и Святогорском - 20.03.2026 Украина.ру
"Сражение за два города": военный эксперт о боях под Красным Лиманом и Святогорском
Под Красным Лиманом российские войска пытаются отрубить логистику противника. Также тяжелые бои идут на окраинах Святогорска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2026-03-20T05:30
2026-03-20T05:30
Комментируя ситуацию на северном фланге, Рожин сообщил, что наши войска ведут активные действия на двух направлениях.Он пояснил, что эти города важны для дальнейшего наступления российской армии. "В ближайшие месяцы мы увидим сражение, направленное на освобождение этих двух городов, чтобы наступать на Славянск с севера и северо-востока", — пояснил эксперт.По словам Рожина, работа на этом направлении продолжается, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Борис Рожин: России выгодно, когда Иран идет на жесткий размен ударами, чтобы отправить США в нокаут" на сайте Украина.ру.О ситуации на Славянском направлении — в материале "Военкор Тимофей Ермаков: ВСУ оголили район Славянска, чтобы хоть как-то задержать Россию возле Орехова" на сайте Украина.ру.
красный лиман
славянск
россия
краматорск
славянско-краматорская агломерация
Украина.ру
новости, красный лиман, славянск, россия, борис рожин, украина.ру, главные новости, главное, наступление вс рф, наступление россии, наступление, краматорск, славянско-краматорская агломерация, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, прогнозы сво, спецоперация
Новости, Красный Лиман, Славянск, Россия, Борис Рожин, Украина.ру, Главные новости, главное, наступление ВС РФ, наступление России, наступление, Краматорск, Славянско-Краматорская агломерация, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, прогнозы СВО, Спецоперация

"Сражение за два города": военный эксперт о боях под Красным Лиманом и Святогорском

05:30 20.03.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкТренировка группировки войск "Днепр" в Запорожской области
Тренировка группировки войск Днепр в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Под Красным Лиманом российские войска пытаются отрубить логистику противника. Также тяжелые бои идут на окраинах Святогорска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Комментируя ситуацию на северном фланге, Рожин сообщил, что наши войска ведут активные действия на двух направлениях.
"Еще у нас есть небольшие подвижки под Красным Лиманом. Российские войска здесь пытаются отрубить логистику противника. Еще бои идут на окраинах Святогорска", — заявил Рожин.
Он пояснил, что эти города важны для дальнейшего наступления российской армии. "В ближайшие месяцы мы увидим сражение, направленное на освобождение этих двух городов, чтобы наступать на Славянск с севера и северо-востока", — пояснил эксперт.
По словам Рожина, работа на этом направлении продолжается, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Борис Рожин: России выгодно, когда Иран идет на жесткий размен ударами, чтобы отправить США в нокаут" на сайте Украина.ру.
О ситуации на Славянском направлении — в материале "Военкор Тимофей Ермаков: ВСУ оголили район Славянска, чтобы хоть как-то задержать Россию возле Орехова" на сайте Украина.ру.
