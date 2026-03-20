Войска вышли к Рай-Александровке: Рожин о ключевом участке обороны ВСУ под Славянском
© РИА Новости . Станислав Красильников
За последние недели наши войска вышли к Рай-Александровке – ключевому участку обороны ВСУ к востоку от Славянско-Краматорской агломерации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Рассказывая о ситуации на подступах к Славянску, Рожин сообщил об активном продвижении российских войск. Противник пытается сдерживать натиск, но вынужден отходить.
"За последние недели наши войска вышли к Рай-Александровке – ключевому участку обороны ВСУ к востоку от этой агломерации. Наши войска занимают поселки возле нее, противник медленно, но пятится", — заявил Рожин.
Он предупредил, что легкой прогулки не будет из-за особенностей местности. Рельеф играет на руку обороняющимся.
"При этом сама Рай-Александровка находится на высотах. Бои за нее будут тяжелыми", — пояснил эксперт.
Рожин объяснил, почему этот поселок так важен для дальнейшего наступления. Его освобождение создаст условия для рывка к главной цели.
"Но установление контроля над ней обеспечит подходящие условия для продвижения к окраинам самого Славянска", — добавил он.
По его словам, работа на этом направлении синхронизирована с действиями на других участках. Это часть общего плана по освобождению Славянско-Краматорской агломерации, резюмировал собеседник издания.
