Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260320/zelenskiy-khotel-ponravitsya-trampu-serenko-o-provalnoy-strategii-okhmureniya-vashingtona-1076989986.html
"Зеленский хотел понравиться Трампу": Серенко о провальной стратегии "охмурения" Вашингтона
Зеленский хотел понравиться Трампу, показать, что он вместе с ним в эти тяжелые дни. При этом в Белом доме "поддержку" Киева не оценили, зато в Иране теперь считают Украину своим врагом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
2026-03-20T05:45
новости
украина
киев
сша
дональд трамп
андрей серенко
владимир зеленский
украина.ру
главные новости
главное
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/18/1070614176_121:0:2733:1959_1920x0_80_0_0_e5d4420d1cc35e34505570943cb5a0be.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, сша, дональд трамп, андрей серенко, владимир зеленский, украина.ру, главные новости, главное, поддержка, война, война на украине, коалиция, военные коалиции, мусульмане, ближний восток, украина.ру дзен, аналитики, аналитика, украина аналитика
Новости, Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Андрей Серенко, Владимир Зеленский, Украина.ру, Главные новости, главное, поддержка, война, война на Украине, коалиция, военные коалиции, мусульмане, Ближний Восток, Украина.ру Дзен, аналитики, Аналитика, Украина аналитика

© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© AP / Alex Brandon
Читать в
ДзенTelegram
Зеленский хотел понравиться Трампу, показать, что он вместе с ним в эти тяжелые дни. При этом в Белом доме "поддержку" Киева не оценили, зато в Иране теперь считают Украину своим врагом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
Ранее Дональд Трамп ответил отказом на предложение Владимира Зеленского помочь США с защитой от иранских дронов. Как сообщало Politico, американский президент дал понять, что Штаты сами справятся, так как знают об этой технике больше кого-либо.
Анализируя мотивы заявления украинского лидера, Серенко пояснил, что это часть давней стратегии.
"Зеленский хотел понравиться Трампу, показать, что он вместе с ним в эти тяжелые для него лично дни. Все это вписывается в стратегию охмурения американского президента, которая реализуется Киевом уже на протяжении года", — заявил Серенко.
Однако результат оказался противоположным ожидаемому. "Судя по реакции Трампа в Белом доме, эту фразу не оценили, когда президент США сказал, что последнее, что нам нужно, это поддержка Украины. А в Тегеране заявили, что теперь считают Украину участником антииранской коалиции, или еще шире – антимусульманской коалиции", — пояснил эксперт.
По его словам, теперь Киеву придется отвечать за этот демарш. Цена такой дипломатии может оказаться очень высокой, резюмировал собеседник издания.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКиевСШАДональд ТрампАндрей СеренкоВладимир ЗеленскийУкраина.руГлавные новостиглавноеподдержкавойнавойна на Украинекоалициявоенные коалициимусульманеБлижний ВостокУкраина.ру ДзенаналитикиАналитикаУкраина аналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
