https://ukraina.ru/20260320/poka-10-v-polzu-tegerana-politolog-zayavil-o-konsolidatsii-irana-i-provale-planov-ssha-1076988951.html
"Пока 1:0 в пользу Тегерана": политолог заявил о консолидации Ирана и провале планов США
Угроза применения ядерного оружия в конфликте против Ирана пока невысока, но исключать ее нельзя. За две недели войны произошла консолидация иранского общества перед лицом агрессии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
2026-03-20T04:30
новости
иран
сша
ближний восток
андрей серенко
дональд трамп
али хаменеи
украина.ру
война в иране
главные новости
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/04/1075202257_0:54:3449:1994_1920x0_80_0_0_4121fafd3219cd15abf9bfc12b157368.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/04/1075202257_359:0:3088:2047_1920x0_80_0_0_f82fc40cbd36b89e51abadbbb1868542.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Отвечая на вопрос о возможности применения ядерного оружия США, эксперт заявил, что Дональд Трамп вряд ли на это пойдет. Но главная проблема американского президента в другом.
"Трамп оказался в ловушке, выход из которой может быть весьма условным. Американского флага над президентским дворцом в Иране не будет. Иранцы за эти две недели очень серьезно окрепли, у них добавился оптимизм, они собраны и не обсуждают варианты капитуляции", — поделился Серенко.
По его словам, гибель лидера Ирана не привела к желаемому для Запада эффекту.
"Даже гибель рахбара [Али Хаменеи] вызвала обратный эффект. Вместо раскола они получили консолидацию ключевых элементов иранской элиты и силового блока. Это полный союз основных групп иранского общества и силовой корпорации", — пояснил эксперт.
Просчет оказался двойным: организаторы операции плохо изучили Иран, а израильская разведка, по словам Серенко, подставила и самого Трампа.
"Пока я вижу, что тактический успех на стороне Ирана. Пока 1:0 в пользу Тегерана", — резюмировал собеседник издания.
