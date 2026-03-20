"Пока 1:0 в пользу Тегерана": политолог заявил о консолидации Ирана и провале планов США - 20.03.2026 Украина.ру
"Пока 1:0 в пользу Тегерана": политолог заявил о консолидации Ирана и провале планов США
Угроза применения ядерного оружия в конфликте против Ирана пока невысока, но исключать ее нельзя. За две недели войны произошла консолидация иранского общества перед лицом агрессии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
"Пока 1:0 в пользу Тегерана": политолог заявил о консолидации Ирана и провале планов США

04:30 20.03.2026
 
Угроза применения ядерного оружия в конфликте против Ирана пока невысока, но исключать ее нельзя. За две недели войны произошла консолидация иранского общества перед лицом агрессии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
Отвечая на вопрос о возможности применения ядерного оружия США, эксперт заявил, что Дональд Трамп вряд ли на это пойдет. Но главная проблема американского президента в другом.
"Трамп оказался в ловушке, выход из которой может быть весьма условным. Американского флага над президентским дворцом в Иране не будет. Иранцы за эти две недели очень серьезно окрепли, у них добавился оптимизм, они собраны и не обсуждают варианты капитуляции", — поделился Серенко.
По его словам, гибель лидера Ирана не привела к желаемому для Запада эффекту.
"Даже гибель рахбара [Али Хаменеи] вызвала обратный эффект. Вместо раскола они получили консолидацию ключевых элементов иранской элиты и силового блока. Это полный союз основных групп иранского общества и силовой корпорации", — пояснил эксперт.
Просчет оказался двойным: организаторы операции плохо изучили Иран, а израильская разведка, по словам Серенко, подставила и самого Трампа.
"Пока я вижу, что тактический успех на стороне Ирана. Пока 1:0 в пользу Тегерана", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Андрей Серенко: Зеленский делает все, чтобы Украина стала полигоном для новых ракет и дронов Ирана" на сайте Украина.ру.
Подробнее о том, что рассчитывает получить Зеленский, став участником войны на Ближнем Востоке — в материале "Ростислав Ищенко: Зеленский хочет повоевать с Ираном, чтобы еще больше втянуть США в конфликт с Россией" на сайте Украина.ру.
