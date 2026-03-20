"Полуохват Орехова": Рожин рассказал о встречных боях и подготовке к освобождению города - 20.03.2026 Украина.ру
"Полуохват Орехова": Рожин рассказал о встречных боях и подготовке к освобождению города
В Запорожской области активно развиваются операции к западу от Орехова. Там сейчас идут встречные бои, а ВСУ безуспешно пытаются контратаками замедлить продвижение ВС РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
04:15 20.03.2026
 
В Запорожской области активно развиваются операции к западу от Орехова. Там сейчас идут встречные бои, а ВСУ безуспешно пытаются контратаками замедлить продвижение ВС РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Оценивая обстановку на запорожском направлении, Рожин пояснил, что к западу от Гуляйполя российские войска продолжают громить ВСУ. Противник несет потери и пытается хоть как-то затормозить наступление.
"В Запорожской области активно развиваются операции к западу от Орехова. Там сейчас идут встречные бои. ВСУ за счет контратак стараются замедлить наше наступление с целью ударить в западный фланг их Ореховской группировки", — заявил Рожин.
По его словам, задача на этом участке предельно конкретная и уже выполняется. "При этом к западу от Гуляйполя продолжает активно развиваться продвижение российских войск. Тут у нас задача простая – продвинуться на 10-15 километров, чтобы начать брать под контроль ключевые дороги снабжения Ореховской группировки", — пояснил эксперт.
Он добавил, что результаты этой работы будут видны уже скоро. "Уже этой весной мы увидим предпосылки для полуохвата Орехова и последующего штурма с целью его освободить", — резюмировал собеседник издания.
