"Полуохват Орехова": Рожин рассказал о встречных боях и подготовке к освобождению города

В Запорожской области активно развиваются операции к западу от Орехова. Там сейчас идут встречные бои, а ВСУ безуспешно пытаются контратаками замедлить продвижение ВС РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2026-03-20T04:15

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Оценивая обстановку на запорожском направлении, Рожин пояснил, что к западу от Гуляйполя российские войска продолжают громить ВСУ. Противник несет потери и пытается хоть как-то затормозить наступление."В Запорожской области активно развиваются операции к западу от Орехова. Там сейчас идут встречные бои. ВСУ за счет контратак стараются замедлить наше наступление с целью ударить в западный фланг их Ореховской группировки", — заявил Рожин.По его словам, задача на этом участке предельно конкретная и уже выполняется. "При этом к западу от Гуляйполя продолжает активно развиваться продвижение российских войск. Тут у нас задача простая – продвинуться на 10-15 километров, чтобы начать брать под контроль ключевые дороги снабжения Ореховской группировки", — пояснил эксперт.Он добавил, что результаты этой работы будут видны уже скоро. "Уже этой весной мы увидим предпосылки для полуохвата Орехова и последующего штурма с целью его освободить", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Борис Рожин: России выгодно, когда Иран идет на жесткий размен ударами, чтобы отправить США в нокаут" на сайте Украина.ру.О ситуации на Славянском направлении — в материале "Военкор Тимофей Ермаков: ВСУ оголили район Славянска, чтобы хоть как-то задержать Россию возле Орехова" на сайте Украина.ру.

