"Иранцы окрепли и не обсуждают капитуляцию": аналитик рассказал о настроениях в Тегеране

Накануне я почти час общался со своими друзьями из Тегерана и могу сказать, что спустя десять дней войны настроение у них очень спокойное. Там только мобилизация и защита отечества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко

2026-03-20T04:40

Делясь личными впечатлениями от разговоров с иранцами, эксперт отметил кардинальные изменения в обществе. Война не сломила, а сплотила людей."Иранцы за эти две недели очень серьезно окрепли, у них добавился оптимизм, они собраны и не обсуждают варианты капитуляции. При этом сохраняется полный контроль над иранскими городами, происходит консолидация групп иранского общества вокруг сил обороны", — рассказал Серенко.По его словам, попытки создать диверсионные группы из числа курдов или других национальностей провалились. "Иранские силовики с ними расправляются беспощадно. Они рассматриваются как наземные прокси сил агрессора", — пояснил эксперт.Он подчеркнул, что иранская государственность — это не набор людей, стоящих на вершине Олимпа, а эффективная система, имеющая разные варианты действий на непредвиденные ситуации, которая может обращать свои потери в ресурс для выживания. "Сегодняшний Иран сильнее, чем он был даже месяц назад", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Андрей Серенко: Зеленский делает все, чтобы Украина стала полигоном для новых ракет и дронов Ирана" на сайте Украина.ру.Подробнее о том, что рассчитывает получить Зеленский, став участником войны на Ближнем Востоке — в материале "Ростислав Ищенко: Зеленский хочет повоевать с Ираном, чтобы еще больше втянуть США в конфликт с Россией" на сайте Украина.ру.

