По словам Санду, она запросила информацию о ходе расследований по резонансным делам.
Ранее Стояногло пообещал добиться лишения неприкосновенности депутатов, которые проходят по уголовным делам, связанным с хищением у банков.
В 2015 году в Молдавии вспыхнул коррупционный скандал вокруг хищения миллиона евро, незаконно выведенных из «Банка де экономий», «Банка сочиалэ» и «Унибанка», контролировавшихся бизнесменом Иланом Шором. Последний бежал из страны в 2019 году вместе с олигархом Владимиром Плахотнюком, которого Генпрокуратура Молдавии считает главным выгодоприобретателем от аферы с банковскими счетами.
Басманный суд Москвы в 2017 году объявил Плахотнюка в международный розыск по подозрению в покушении на убийство.