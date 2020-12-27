Новоизбранный президент Молдавии Майя Санду встретилась с главным прокурорам страны Александром Стояногло и поинтересовалась, как идет расследование уголовных дел в отношении коррупционеров. Об этом лидер молдавский лидер написала своем Facebook 26 декабря

Чуря: Санду начнет всё больше отклоняться «вправо» © © Sputnik / Rodion Proca

Ранее Стояногло пообещал добиться лишения неприкосновенности депутатов, которые проходят по уголовным делам, связанным с хищением у банков.

В 2015 году в Молдавии вспыхнул коррупционный скандал вокруг хищения миллиона евро, незаконно выведенных из «Банка де экономий», «Банка сочиалэ» и «Унибанка», контролировавшихся бизнесменом Иланом Шором. Последний бежал из страны в 2019 году вместе с олигархом Владимиром Плахотнюком, которого Генпрокуратура Молдавии считает главным выгодоприобретателем от аферы с банковскими счетами.

Басманный суд Москвы в 2017 году объявил Плахотнюка в международный розыск по подозрению в покушении на убийство.