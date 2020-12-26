Отсутствие финансовых возможностей в 2020 году скомпрометировало политические устремления экс-президента Молдавии Игоря Додона, считает молдавский политолог Корнел Чуря. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Этот год был сложным для Додона, и многие его планы не были реализованы, он совершенно иначе в 2019 году намечал себе, как пройдет 2020-й. Он надеялся на серьезную финансовую помощь извне, что позволило бы ему массу инфраструктурных и социальных проектов. И это было бы возможно, если бы в 2020 году не наступила пандемия, что урезало финансовые возможности государства», — сказал эксперт.

Корнел Чуря об итогах 2020 года: Молдавия находится в преддверии значительных событий © © Sputnik / Rodion Proca

«Поэтому отсутствие фондов, финансовых возможностей, конечно, скомпрометировало его политические устремления и не дали им развиться. Поэтому частично из-за этого он проиграл выборы. Можно сказать, что ему не повезло в 2020 году. Я думаю, что он будет вспоминать этот год если не с содроганием, то с определенной неудовлетворенностью», — заключил Чуря.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.