Новая администрация США попытается разрушить интеграционные союзы, которые Россия выстраивала на постсоветском пространстве. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько сказал в интервью изданию Украина.ру

Николай Злобин: При Байдене США значительно усилят свой интерес к постсоветскому пространству © РИА Новости, Нина Зотина

Он не исключил, что в ближайшее время будут попытки организовать волнения в Афганистане, чтобы ряд вооруженных группировок вторгся на территорию Средней Азии. В таком случае, по словам Безпалько, и Туркмения подвергнется удару.

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Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.