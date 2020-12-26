«Нас попытаются поджечь по периметру… Мы уже в полукольце. Полыхает в Белоруссии, зажегся огонечек в Молдавии, на Украине по-прежнему тлеет огонь войны на Донбассе и слышатся угрозы в адрес Крыма, загорелась война в Карабахе. Под постоянной угрозой вторжения находится Таджикистан, под угрозой нарушения внутренней стабильности и Казахстан», — перечислил эксперт.
Он не исключил, что в ближайшее время будут попытки организовать волнения в Афганистане, чтобы ряд вооруженных группировок вторгся на территорию Средней Азии. В таком случае, по словам Безпалько, и Туркмения подвергнется удару.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.