Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что раскрытая в стране террористическая группа действовала под руководством оппозиционного активиста Николая Автуховича, готовила теракты на территории республики и возила оружие с Украины. Об этом 25 декабря сообщил Sputnik Белоруссия

«Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. И если бы ребята наши — я всех приказал к государственным наградам немедленно представить — их не накрыли, ох нам бы Новый год был… Я его (Автуховича. — Ред.), честно говоря, недооценивал. Мне докладывал Комитет госбезопасности. Ну, надо, разбирайтесь с ним… Недооценивал. А вот когда вывернули наизнанку… Готовили теракты по всей стране и уже начали осуществлять», — сказал Лукашенко.