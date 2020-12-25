Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность переговорить с российским лидером Владимиром Путиным, однако сейчас у глав двух государств нет предмета для разговора. Такую мысль украинский президент высказал в интервью «Фокусу», которое было опубликовано 25 декабря

На сегодняшний день Путин и Зеленский лично встречались лишь однажды — в прошлом году на переговорах лидеров стран «нормандского формата» в Париже. Также между ними состоялось несколько телефонных разговоров.

По словам Зеленского, он готов и дальше общаться с российским президентом, когда будет предмет для таких переговоров. Кулеба объяснил, почему Зеленского не зовут на инаугурацию Байдена © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Если продолжится задержка со встречей советников, то я буду с ним общаться обязательно. Как президент Украины, я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться», — сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что если он позвонит Путину, то тот обязательно с ним переговорит. Также украинский президент отметил, что есть ряд вопросов, например Крым, которые он не может обсуждать в «нормандском формате», для чего ему необходимо говорить с Путиным «глобально тет-а-тет».

Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что после воссоединения Крыма с Россией вопрос со статусом полуострова закрыт окончательно. Также российская сторона неоднократно констатировала отсутствие подвижек в выполнении Украиной парижских договоренностей.