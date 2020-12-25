Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 декабря в эфире телеканала «Украина 24» пообещал сорвать проект по опреснению воды для Крыма

«Экономить не будем»: Путин пообещал решить проблему с пресной водой в Крыму © Никита Рассказов, Украина.ру

Так он отреагировал на слова главы Крыма Сергея Аксенова о том, что власти Украины напрасно радуются проблемам с водой на полуострове. Он заверял, что Крым привлечет международную компанию для внедрения технологий опреснения воды.

До присоединения Крыма к России более 80% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина его перекрыла. Многие водохранилища полуострова обмелели, 2020 год стал одним из самых засушливых за последние 150 лет.

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции пообещал во что бы то ни стало решить проблему с пресной водой в Крыму.