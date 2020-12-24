Итоги местных выборов 2020 года изменили расклад сил в Верховной Раде, и это скажется на политической картине всей страны в новом году. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Предыдущий состав парламента сложился в 2019-м по итогам президентских и досрочных парламентских выборов, напомнил он.

«Сейчас все поменялось очень сильно: заявили о себе региональные элиты, и, я думаю, их возросшие политические амбиции могут стать одним из ключевых конфликтов 2021 года», — подчеркнул Золотарев.

Местные выборы на Украине: от «бархатной централизации» к феодализации

Соответственно, в связи с децентрализацией Украину ждет смена элит и новая политическая реальность, заключил политолог.

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Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.