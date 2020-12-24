Предыдущий состав парламента сложился в 2019-м по итогам президентских и досрочных парламентских выборов, напомнил он.
«Сейчас все поменялось очень сильно: заявили о себе региональные элиты, и, я думаю, их возросшие политические амбиции могут стать одним из ключевых конфликтов 2021 года», — подчеркнул Золотарев.
По его словам, местные элиты показали, что теперь они контролируют ситуацию на местах, «а не эфемерный Киев». Золотарев отметил, что пока нельзя однозначно оценить совершившуюся децентрализацию, хотя это «вещь нужная», велик риск феодализации.
Соответственно, в связи с децентрализацией Украину ждет смена элит и новая политическая реальность, заключил политолог.
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Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.