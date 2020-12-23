Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении председателя партии «Национальная безопасность» Гарника Исагуляна за публичные призывы к насилию. Об этом 23 декабря сообщает Sputnik

Пашинян нашел виновных в ситуации в Армении © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Массовые протесты с требованием отставки Никола Пашиняна начались в Армении в ноябре после того, как премьер вместе с лидерами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Документ предполагает территориальные уступки армянской стороны в пользу Баку. Оппозиция обвиняет главу правительства в предательстве и требует его отставки. Сам Пашинян заявлял, что чист перед народом.