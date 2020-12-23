«Если она будет признана ВОЗ, то почему бы и нет, но насколько я знаю, пока об этом речи не идет. Если будет признана, возникает вопрос, почему нет», — заявил заместитель главы Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Паата Имнадзе.
При этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе ранее заявляла, что вопрос закупок российской вакцины на данном этапе не рассматривается.
О регистрации «Спутник V» президент РФ Владимир Путин объявил в августе. Разработка центра Гамалеи стала первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. На данный момент в России также зарегистрирована вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Кроме того, в разработке находится третий препарат, над ним работает Центр имени Чумакова.
На днях власти Белоруссии определились со сроками начала производства российской вакцины. Израиль планирует купить у России полтора миллиона доз вакцины «Спутник V». Также российскую вакцину собралась приобрести Малайзия.