Минздрав Грузии может рассмотреть вопрос закупки российской вакцины от COVID-19, если она будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом 22 декабря сообщил «Интерфакс»

Грузия вводит комендантский час из-за роста заболеваемости COVID-19 © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Паата Имнадзе.

При этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе ранее заявляла, что вопрос закупок российской вакцины на данном этапе не рассматривается.

О регистрации «Спутник V» президент РФ Владимир Путин объявил в августе. Разработка центра Гамалеи стала первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. На данный момент в России также зарегистрирована вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Кроме того, в разработке находится третий препарат, над ним работает Центр имени Чумакова.

На днях власти Белоруссии определились со сроками начала производства российской вакцины. Израиль планирует купить у России полтора миллиона доз вакцины «Спутник V». Также российскую вакцину собралась приобрести Малайзия.