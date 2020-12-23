Пока экономика ДНР истощена войной, но республика работает над внедрением российских экономических стандартов. Об этом глава ДНР Денис Пушилин сказал в интервью изданию Украина.ру

Пушилин рассказал, каких успехов в экономике добилась ДНР © пресс-служба главы ДНР

Для этого, по словам Пушилина, они восстанавливают кооперацию предприятий, гармонизируют законодательство, внедряют российские стандарты и ставят перед собой планы хотя бы по уровню зарплат бюджетного сектора и пенсий сравняться с Ростовской областью.

«Эта задача реальна, но полностью сравнивать качество жизни преждевременно. Наша экономика слишком истощена войной, статус непризнанности не дает возможности предприятиям быть конкурентоспособными, а от этого зависит уровень доходов наших граждан.

Тем не менее у нас есть цель, она обозначена в доктрине, мы к ней движемся, а дорогу, как известно, осилит идущий», — заявил глава ДНР.

После госпереворота в 2014 году на Украине Донецкая и Луганская области проголосовали за независимость от Киева. Тогда же были образованы Донецкая и Луганская народные республики, против которых Киев развязал гражданскую войну.

В декабре 2020 года в Донецке началась разработка доктрины под названием «Русский Донбасс», которая должна стать «платформой идеологического устройства республики», отражающей исторические связи Донбасса с Россией.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.