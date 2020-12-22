Телеведущая Анастасия Ивлеева насмешила подписчиков новым видео, где она занимается несвойственным ей делом — прибирается дома, правда, процессу мешает неожиданно увеличившаяся часть тела. Видео Ивлеева выложила в Instagram 22 декабря

«Дорогой, я дома», — обратилась Ивлеева к мужу рэперу Элджею (Алексею Узенюку) в комментарии к посту.

На кадрах ведущая пылесосит, вот только внимание фанатов привлек не этот процесс, а ягодицы артистки, раздутые до фантастических размеров. Внимательные пользователи рассмотрели, что в брюки девушка подложила что-то круглое, похожее на подушки.

«Леша когда пришел: я что-то пропустить успел?», «Типичная уборка в доме Кардашьян», «Это аллергическая реакция на уборку», — поддержали шутку ведущей подписчики.

Фанаты завалили Дорофееву вопросами «ниже пояса», певица не сдержалась © Надя Дорофеева/Инстаграм

Ведущая и рэпер поженились в сентябре 2019 года. С тех пор в СМИ уже неоднократно появлялись сообщения об их расставании, разводе, что не подтверждают сами артисты.