Машнов в прямом смысле слова проснулся знаменитым после рэп-баттла с Oxxxymiron (Мироном Федоровым). За первую ночь после публикации выпуск набрал 2,7 миллиона просмотров. После этого Гнойного стали приглашать на интервью, программы и корпоративы.
«Однажды меня в сауну заказал школьник из Саратова, чтобы я прочитал рэп для него. За это я получил свой первый миллионный гонорар», — рассказал Машнов.
Девушка рэпера не выдержала его «звездной болезни» и ушла, а позже и вовсе переехала в другую страну. Парень признался, что даже ездил в Псков к знахарке, чтобы сделать приворот и вернуть возлюбленную. Музыкант утверждает, что для этого ему пришлось убить петуха и выпить его кровь.
Ритуал не помог, и Гнойный начал разговаривать на улицах с воронами и бродячими псами, перестал нормально спать и мыться. Его друг рэпер Андрей Замай, узнав об этом, отправил его в психиатрическую лечебницу.
Там исполнитель провел 2 месяца и понял, что теперь должен следовать слову Божьему, а Всевышний посоветовал ему завязать с рэпом.