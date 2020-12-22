Рэпер Вячеслав Машнов, известный как Гнойный, а также Слава КПСС, Соня Мармеладова и Валентин Дядька, признался, что свалившаяся на него слава дорого ему обошлась: девушка сбежала, а самому исполнителю пришлось лечиться в психушке, сообщает 22 декабря газета «Московский комсомолец»

Машнов в прямом смысле слова проснулся знаменитым после рэп-баттла с Oxxxymiron (Мироном Федоровым). За первую ночь после публикации выпуск набрал 2,7 миллиона просмотров. После этого Гнойного стали приглашать на интервью, программы и корпоративы.

«Однажды меня в сауну заказал школьник из Саратова, чтобы я прочитал рэп для него. За это я получил свой первый миллионный гонорар», — рассказал Машнов.

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Ритуал не помог, и Гнойный начал разговаривать на улицах с воронами и бродячими псами, перестал нормально спать и мыться. Его друг рэпер Андрей Замай, узнав об этом, отправил его в психиатрическую лечебницу.

Там исполнитель провел 2 месяца и понял, что теперь должен следовать слову Божьему, а Всевышний посоветовал ему завязать с рэпом.