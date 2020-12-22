На Украине пенсионерам старше 65 лет увеличат пенсию на 400 гривен (1076 рублей). Об этом 22 декабря сообщило агентство «Украинские новости» со ссылкой на министра социальной политики Марину Лазебную

Пенсионная реформа в действии: с 1 января десятки тысяч украинцев могут начать побираться © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк словам министра, увеличение пенсий людям старше 65 лет связано с ростом минимальной зарплаты на Украине.

«В связи с тем, что повышается минимальная зарплата, повышается еще один важный социальный стандарт — это минимальная пенсионная выплата для пенсионеров, кому исполнилось 65 лет и у кого есть полный стаж, — она повышается на 400 гривен… Мы все законные, базовые, социальные стандарты выполняем, и люди будут получать уже в январе это повышение», — сказала Лазебная.

Также отмечается, что в будущем году продолжится программа дополнительных выплат пенсионерам старше 80 лет.

Депутаты Верховной Рады проголосовали за увеличение минимальной зарплаты на Украине в августе 2020 года. Теперь она составляет 5 тысяч гривен (около 12 тысяч рублей).