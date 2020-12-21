Стриптизер Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, в очередной раз посетовал на проблемы артистов в период пандемии. Им и уходящему 2020 году он посвятил стихотворение, которое на днях опубликовал в Instagram

К записи артист приложил не только рифмованные строки, но и свой снимок с тремя мужчинами, на котором все четверо одеты в шубы Деда Мороза на голое тело, а интимные места прикрывают подарками.

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«Чиновник "умный" вдруг решил: художник должен быть голодный! И участь театральных трупп вершил, три четверти тех трупп — уж труп холодный. Искусство нынче не в чести, действительно — зачем нам это нужно? Зато дерьма поток в сети, волнуя кровь, мы обсуждаем дружно…» — написал Тарзан.

Закончил стихотворение он строками о том, что последний оплот и опора в этой ситуации — семья, уточнив, что ожидает на это «грязные комменты».

«Да, ты еще долго помнить будешь», «Наташу жалко», «Позорище», «Сисястые мужики», «Такие груди у них женские», «Искусство, в вашем понимании, это, видимо, ваши шоу? Хорошее искусство не загнется, не волнуйтесь, а вот все лишнее отвалится», — ответили пользователи сети.

Ранее Глушко заявил, что селебрити, в отличие от пенсионеров, не могут рассчитывать на пенсию во время карантина, а «ни копейки не имеют».

Нынешний год Тарзан и его супруга певица Наташа Королева оценили как очень трудный. Паре пришлось столкнуться со скандалом, когда стриптизер публично признался в измене. Позже Королева жаловалась на материальные трудности и озвучила решение закрыть свой салон красоты.

В декабре исполнительница сказала поклонникам, что отправляется на остров, чтобы «избавиться от груза 2020 года», а оказалось, что Королева просто участвовала в новом телевизионном шоу.