По задумке шоу, звезды, которые некогда были очень популярны в России, соревнуются друг с другом на лучшее исполнение хитов. Члены жюри, в том числе Maruv, выставляют им оценки.
Так, во время одного из номеров, когда певица Ирина Шведова вышла на сцену в образе Мэри Поппинс с песней «Само совершенство», украинскую исполнительницу озарило.
«Мне пришла в голову зарисовочка нового костюма, глядя на этот номер. Быстренько накидала, чтобы не забыть», — сказала Maruv.
«Верх закрыт, низ еще более открытый?» — в шутку уточнила ведущая шоу Лолита Милявская, намекая на любовь молодой артистки к откровенным нарядам.
Украинская звезда убрала рисунок со стола и ответила, что пока это секрет, но чуть позже она обязательно его раскроет.