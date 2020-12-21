Украинская певица Maruv так впечатлилась номером российской исполнительницы Ирины Шведовой «Само совершенство», что за пару минут накидала на бумаге технической рисунок нового костюма для своего шоу. Муза посетила украинку во время эфира «Суперстар! Возвращение» на телеканале «НТВ» 20 декабря

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Так, во время одного из номеров, когда певица Ирина Шведова вышла на сцену в образе Мэри Поппинс с песней «Само совершенство», украинскую исполнительницу озарило.

«Мне пришла в голову зарисовочка нового костюма, глядя на этот номер. Быстренько накидала, чтобы не забыть», — сказала Maruv.

«Верх закрыт, низ еще более открытый?» — в шутку уточнила ведущая шоу Лолита Милявская, намекая на любовь молодой артистки к откровенным нарядам.

Украинская звезда убрала рисунок со стола и ответила, что пока это секрет, но чуть позже она обязательно его раскроет.