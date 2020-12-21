Таджикистан поддерживает предложение Минстроя России об упрощении въезда строителям-мигрантам. Об этом 21 декабря сообщил посол Таджикистана в Москве Имомуддин Сатторов, передает РИА Новости

Мигранты и атланты: на ком держится мир © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

Он напомнил, что в последние 20-30 лет российская экономика функционирует с привлечением большого количества трудовых мигрантов и никогда не было такой ситуации, чтобы были закрыты границы и люди не могли въехать.

«Сейчас эта пандемия показала, что как бы там не говорили, без привлечения трудовых мигрантов из других стран российская экономика не обойдется. За последние годы экономика России развивалась, и без трудовых ресурсов этого нельзя сделать», — отметил он.

Ранее Минстрой предложил упростить условия въезда в Россию мигрантов-строителей, одним из условий допуска в страну иностранной рабочей силы должен стать отрицательный тест на COVID-19, выполненный не ранее чем за три дня до даты въезда. Организации, привлекающие иностранных рабочих, также будут обязаны обеспечить их проживание.

В Минстрое напомнили, что ограничения на въезд иностранцев в страну приняты весной правительством России в связи с пандемией COVID-19. Они не распространяются на высококвалифицированных специалистов или лиц, участвующих в проведении наладки и технического обслуживания оборудования иностранного производства, а также на прибывающих самолетами граждан Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии, Великобритании, Танзании, Турции, Швейцарии, Египета, Мальдив, ОАЭ, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи, Кубы, Сербии, Японии, Сейшельских островов и Эфиопии. Тем не менее, стройотрасль 50 российских регионов испытывает дефицит рабочей силы, оцениваемый совокупно в более чем 190 тысяч человек.