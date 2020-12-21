В Казахстане стартовало производство вакцины «Спутник V», разработанной российским Центром им. Гамалеи. Об этом в понедельник, 21 декабря, рассказала пресс-служба правительства республики

«Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству вакцины "Спутник V" в рамках реализации договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

Пандемия и политика. Как в Белоруссии назначили дату массовой вакцинации от COVID-19 © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, разработана российским Центром им. Гамалеи. Согласно исследованиям данных по 18 794 добровольцам, на 28-й день после введения первой дозы вакцины «Спутник V» ее эффективность составила 91,4%, а на 42-й день подтверждена более чем 95% эффективность.