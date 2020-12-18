Белоруссия подготовила ответные меры против третьего пакета санкций Евросоюза, некоторые из которых будут довольно чувствительными. Граждане и юридические лица, попавшие под санкции, получат защиту, говорится в опубликованном 18 декабря заявлении пресс-секретаря МИД республики Анатолия Глаза

Дмитрий Болкунец: Нельзя ожидать, что режим Лукашенко рухнет из-за санкций © РИА Новости, Владимир Трефилов

Решение Евросоюза Глаз назвал абсурдным и дискредитирующим здравый смысл.

«Ну в чем провинились перед Евросоюзом тысячи рабочих предприятий, попавших под санкции?… Или, например, чем так напугал ЕС белорусский доктор, онколог, который всю жизнь спасал жизни людей, бывший министр здравоохранения? Это побочное влияние от фантастики, когда в любом действии нужно назначить "Доктора Зло"», — говорится в заявлении.

Страны Евросоюза не признали итоги президентских выборов в Белоруссии, согласно которым безоговорочную победу одержал Александр Лукашенко. После объявления официальных результатов в стране вспыхнули массовые протесты, которые сопровождались столкновениями с ОМОНом.

1 октября под санкции ЕС попали 40 белорусских чиновников, замешанных, как полагают в Европе, в фальсификации выборов и жестоком подавлении массовых выступлений. Под второй пакет санкции попал сам Лукашенко его сын Виктор, советник президента по нацбезопасности, и 13 госслужащих.