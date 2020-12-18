Европейский союз ввел третий пакет санкций в отношении Белоруссии. В этот раз под санкциями оказались семь компаний в том числе «Белтехэкспорт» и ИT-компания Synesiс, которые связаны с российским бизнесом.
Решение Евросоюза Глаз назвал абсурдным и дискредитирующим здравый смысл.
«Ну в чем провинились перед Евросоюзом тысячи рабочих предприятий, попавших под санкции?… Или, например, чем так напугал ЕС белорусский доктор, онколог, который всю жизнь спасал жизни людей, бывший министр здравоохранения? Это побочное влияние от фантастики, когда в любом действии нужно назначить "Доктора Зло"», — говорится в заявлении.
Страны Евросоюза не признали итоги президентских выборов в Белоруссии, согласно которым безоговорочную победу одержал Александр Лукашенко. После объявления официальных результатов в стране вспыхнули массовые протесты, которые сопровождались столкновениями с ОМОНом.
1 октября под санкции ЕС попали 40 белорусских чиновников, замешанных, как полагают в Европе, в фальсификации выборов и жестоком подавлении массовых выступлений. Под второй пакет санкции попал сам Лукашенко его сын Виктор, советник президента по нацбезопасности, и 13 госслужащих.