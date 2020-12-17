Певица украинского происхождения Наташа Королева дала интервью газете «Собеседник», в котором рассказала, что пандемия и карантин сплотили ее семью, и дали ей возможность прожить самое счастливое в жизни время. Информация об этом появилась на сайте издания 17 декабря

«Самый позитивный момент этого года, как ни странно, карантин. Мы всей семьей оказались дома на долгое время. И для нас это были самые прекрасные дни, которые мы за многие годы смогли провести вместе. Наверное, лучшее время в моей жизни», — заявила певица.

Она уточнила, что с мужем и сыном ей настолько хорошо, что «страшно спугнуть это счастье». Кроме того, говорит Королева, пандемия внесла и что-то новое в ее семейные отношения. Измену супруга она комментировать не стала, заявив, что СМИ просто показывали «лживые истории под соусом романа».

Наташа Королева жаловалась не только на любовницу Тарзана и журналистов, которые якобы специально хотели испортить ее жизнь, но и на сильно усложнившееся в пандемию финансовое положение.

Вторил жене и Тарзан, заявивший, что селебрити, в отличие от пенсионеров, не могут рассчитывать на пенсию во время карантина, а «ни копейки не имеют».