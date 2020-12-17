Офис президента Украины Владимира Зеленского выразил соболезнования семье усопшего мэра Харькова Геннадия Кернеса спустя полдня после его кончины и несколько часов после того, как об этом сообщили СМИ. Запись опубликована 17 декабря в Telegram-канале Офиса

Офис президента отметил, что Кернес прошел такой путь, который «исключает единодушие в его оценках».

«Если следующий мэр Харькова сможет обеспечить качество управления городским хозяйством и такое же социально ориентированное содержание городской политики, это будет минимум того, что необходимо для памяти о мэре Геннадии Кернесе. Сочувствуем близким, семье и харьковчанам», — говорится в сообщении.

Офис Зеленского отметил, что у Кернеса было видение развития своего города, и именно как городской голова он работал, вкладывая в Харьков все свои эмоции и компетенции. Люди это ценили и выбирали именно его городским головой.

Кернес умер. Что изменит смерть мэра Харькова © РИА Новости, Игорь Чекачков | Перейти в фотобанк Геннадий Кернес. Он заболел COVID-19 в августе и сражался с болезнью четыре месяца. Около месяца Кернес лечился в местной больнице, после чего был отправлен спецрейсом в немецкую клинику «Шарите».

До конца декабря Кернес планировал вернуться на Украину. Но неделю назад стало известно, что у градоначальника отказала вторая почка и ему подключили диализ.

За все время болезни Кернеса в ноябре была обнародована только одна его фотография, когда распространили слухи о том, что мэра Харькова уже давно нет в живых.

На местных выборах 25 октября Кернес получил 60,34% голосов избирателей и был переизбран на должность в первом же туре.