Экс-глава Минфина Украины Оксана Маркарова была награждена национальным орденом Франции «За заслуги». Об этом она сообщила в Faceboоk 16 декабря

По словам Маркаровой, для нее большая честь получить этот орден «от наших французских друзей».

«Моя служба Украине и работа моей команды в Минфине во время бюджетного процесса, в международных переговорах, в процессе реформирования государственных финансов, в создании е-Дата, UkraineInvest, Фонда поддержки стартапов на самом деле имела главную большую цель — создание Европы в Украине и улучшение благосостояния наших сограждан за счет ответственного управления, улучшения бизнес-климата и привлечения инвестиций», — написала она.

Теневая власть страны. Кукушата Сороса в гнезде Украины © REUTERS, Lisi Niesner/File Photo

Она добавила, что Франция занимает особое место в сердцах украинцев начиная с времен «украинской княжны» Анны Ярославны, ставшей королевой Франции.

Оксана Маркарова работала в Министерстве финансов Украины с 2015 года, возглавляла ведомство с ноября 2018 по март 2020 года.

Французский орден «За заслуги» — четвертая по значимости награда во Франции. Выше только ордена Почетного легиона, Освобождения, а также Военная медаль.

В ноябре глава МИДа Дмитрий Кулеба предложил назначить ее послом Украины в США.