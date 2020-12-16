С момента развода в 2008 году артист пережил уже несколько романов. В прессе то и дело появлялись публикации о том, что Басков встречается с «Мисс Вселенной» Оксаной Федоровой, балериной Анастасией Волочковой и моделью Викторией Лопыревой, но ни одни из этих отношений не закончились свадьбой.
Певец признался, что сейчас он один, потому что пока ему не посчастливилось найти ту самую, а свои шансы снова влюбиться 44-летний тенор оценил как минимальные.
«Это самое непростое, что выпадает в жизни человека, — найти свою любовь и найти того человека, который сможет с тобой смотреть в одну сторону, и тебе будет с ним легко… Знаете, с годами сложнее влюбиться. Реально. Когда прошел определенные этапы», — сказал Басков.
К слову, его бывшая супруга Светлана Шпигель после их развода попыталась создать новую семью, но брак распался через 3 года, и сейчас женщина снова не замужем.
Ранее певец попал в скандальную историю, когда обратился к властям РФ с просьбой помочь ему с выплатой МРОТ коллективу в размере 12 130 рублей на каждого работника. Многие поклонники исполнителя негативно оценили его жалобы на бедственное финансовое положение.