Певец Николай Басков регулярно входит в различные топы самых завидных холостяков и уже 12 не состоит в браке после развода с дочерью своего продюсера Светланой Шпигель. В очередном интервью исполнитель признался, почему он один, пишет «Экспресс газета» 15 декабря

С момента развода в 2008 году артист пережил уже несколько романов. В прессе то и дело появлялись публикации о том, что Басков встречается с «Мисс Вселенной» Оксаной Федоровой, балериной Анастасией Волочковой и моделью Викторией Лопыревой, но ни одни из этих отношений не закончились свадьбой.

«Вскрыл кубышку»: Басков объяснился за скандальную просьбу к властям © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

«Это самое непростое, что выпадает в жизни человека, — найти свою любовь и найти того человека, который сможет с тобой смотреть в одну сторону, и тебе будет с ним легко… Знаете, с годами сложнее влюбиться. Реально. Когда прошел определенные этапы», — сказал Басков.

К слову, его бывшая супруга Светлана Шпигель после их развода попыталась создать новую семью, но брак распался через 3 года, и сейчас женщина снова не замужем.

Ранее певец попал в скандальную историю, когда обратился к властям РФ с просьбой помочь ему с выплатой МРОТ коллективу в размере 12 130 рублей на каждого работника. Многие поклонники исполнителя негативно оценили его жалобы на бедственное финансовое положение.