По его словам, в период с 21 октября 2020 года по 18 июля 2021 года Лилит (так называемая Чёрная Луна) находится в знаке Тельца. Такое положение фиксируют раз в девятилетний срок. Оно якобы часто сопровождается финансовым спадом.
По мнению Глобы, 2021 год — не лучшее время, чтобы совершать различные вложения. Стоит начать копить средства и создать собственный материальный фонд, который поможет выжить в течение следующих нестабильных с точки зрения финансов трёх лет.
С негативным влиянием столкнутся Львы, Водолеи, Тельцы и Скорпионы, так как они могут попасть в ситуацию с неразумным распределением денег, что приведёт к большим убыткам.
Весы, Раки, Овны и Козероги будут иметь дело с более оптимистичным раскладом: страдания могут настигнуть их в меньшей степени, но лишь при условии осторожных трат и внимания к финансам.
Наилучшее положение прогнозируется Близнецам, Рыбам, Девам и Стрельцам, они располагают большими шансами разбогатеть, если не поддадутся соблазну быстрых денег.