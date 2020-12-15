В 2021 году представители некоторых знаков зодиака столкнутся с тяжёлыми финансовыми проблемами. Об этом заявил российский астролог Павел Глоба, передаёт 14 декабря u-news.com.ua

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По мнению Глобы, 2021 год — не лучшее время, чтобы совершать различные вложения. Стоит начать копить средства и создать собственный материальный фонд, который поможет выжить в течение следующих нестабильных с точки зрения финансов трёх лет.

С негативным влиянием столкнутся Львы, Водолеи, Тельцы и Скорпионы, так как они могут попасть в ситуацию с неразумным распределением денег, что приведёт к большим убыткам.

Весы, Раки, Овны и Козероги будут иметь дело с более оптимистичным раскладом: страдания могут настигнуть их в меньшей степени, но лишь при условии осторожных трат и внимания к финансам.

Наилучшее положение прогнозируется Близнецам, Рыбам, Девам и Стрельцам, они располагают большими шансами разбогатеть, если не поддадутся соблазну быстрых денег.