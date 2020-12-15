Несмотря на то, что зубная паста убивает молекулы COVID-19 на 99,9%, она никак не поможет вылечить зараженного человека, уверен профессор вирусологии Александр Чепурнов из Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины. Комментарий эксперта на днях опубликовало на своем сайте РБК

Ранее на сайте на сайте медицинского журнала Британской стоматологической ассоциации British Dental Journal было опубликовано исследование, согласно которому зубные пасты, содержащие цинк или олово, могут нейтрализовать коронавирус на 99,9% за две минуты.

Вакцины от коронавируса: победа над COVID-19 уже близко? © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

«Цифра в 99,9% процента, достаточно внушительная в бытовом рассуждении, в микробиологии играет другую роль. Приведу простой пример — у меня на пике инфекции в смыве ротоглотки отбиралась проба, которая соответствовала миллиону миллионов частиц вируса в одном миллилитре. Если это количество уменьшить на 99,9%, то еще тысяча миллионов останется, а этого более чем достаточно для того, чтобы заразиться», — заявил Чепурнов.

Он также отметил, что такие меры могут помочь в профилактике: меньшее количество частиц коронавируса в носоглотке может уменьшить заразность человека.