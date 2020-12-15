Ранее на сайте на сайте медицинского журнала Британской стоматологической ассоциации British Dental Journal было опубликовано исследование, согласно которому зубные пасты, содержащие цинк или олово, могут нейтрализовать коронавирус на 99,9% за две минуты.
Также эффективными названы средства с хлоридом цетилпиридиния — элементом, входящим в состав ополаскивателей для полости рта, спреев, пастилок и зубных паст. Он уничтожает коронавирус за 30 секунд.
«Цифра в 99,9% процента, достаточно внушительная в бытовом рассуждении, в микробиологии играет другую роль. Приведу простой пример — у меня на пике инфекции в смыве ротоглотки отбиралась проба, которая соответствовала миллиону миллионов частиц вируса в одном миллилитре. Если это количество уменьшить на 99,9%, то еще тысяча миллионов останется, а этого более чем достаточно для того, чтобы заразиться», — заявил Чепурнов.
Он также отметил, что такие меры могут помочь в профилактике: меньшее количество частиц коронавируса в носоглотке может уменьшить заразность человека.