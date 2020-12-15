Дата введения на Украине локдауна с 8 января 2021 года рассчитывалась на основании результатов тестирования и целого ряда других показателей. Об этом замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил «Интерфаксу-Украина» 14 декабря

Степанов: Кабмин может перенести локдаун на февраль © Facebook, Максим Степанов рассказал он.

Замминистра отметил, что 8 января в качестве даты для введения жесткого карантина было предложено с учетом прогноза, поскольку следующий пик заболеваемости Минздрав ожидает в конце января — начале февраля. Более того, этот рост совпадет с сезонным увеличением числа случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний.

Ранее министр Кабмина Олег Немчинов отметил, что если ежесуточно на Украине будут регистрировать 32-35 тысяч случаев COVID-19, то локдаун могут ввести раньше, чем 8 января. В частности, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если не вводить жесткий карантин в январе следующего года, то локдаун все равно будет в феврале.