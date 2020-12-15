«Использовались также показатели времени ожидания вызова скорой и времени прибытия, количество имеющихся коек и кислородных точек в больницах, среднее время пребывания больного на койке, способности тестирования существующей лабораторной сетью и другие», — рассказал он.
Замминистра отметил, что 8 января в качестве даты для введения жесткого карантина было предложено с учетом прогноза, поскольку следующий пик заболеваемости Минздрав ожидает в конце января — начале февраля. Более того, этот рост совпадет с сезонным увеличением числа случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний.
Ранее министр Кабмина Олег Немчинов отметил, что если ежесуточно на Украине будут регистрировать 32-35 тысяч случаев COVID-19, то локдаун могут ввести раньше, чем 8 января. В частности, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если не вводить жесткий карантин в январе следующего года, то локдаун все равно будет в феврале.