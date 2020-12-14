Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что значит быть супругой президента страны, и ответила своим недоброжелателям. Ее слова 14 декабря приводит BBC News Украина

Зеленская отметила, что образ супруги президента в любой стране является большой возможностью для гуманитарной работы. Без сосисок и газировки: Зеленская выдвинула новую идею и попала под раздачу © Instagram Елена Зеленская

«Роль первой леди не предусматривает каких-то четко определенных обязанностей, поэтому первым вызовом было найти себя в ней. Я не хочу ограничиваться сугубо представительскими функциями… Я — живой человек, а не манекен. Я могу уставать, болеть, нервничать, как и все», — сказала Зеленская.

Она также отметила, что отрицательно относится к негативу, который несут хейтеры. Но к конструктивной критике своего внешнего вида прислушивается. При этом Зеленская отметила, что «не будет выполнять заказ на свой внешний вид».

Зеленская предпочитает одежду украинских дизайнеров, однако на фамилии или бренды при этом не смотрит. Пользователи соцсетей часто критикуют первую леди за ее наряды. Нередко отмечается, что ее образы ее сильно старят. Также их называют безвкусными и советуют Зеленской сменить дизайнера.