"Без ярких личностей войну не выиграть": Садулаев рассказал о том, какие полководцы нужны России - 05.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250105/1060055206.html
"Без ярких личностей войну не выиграть": Садулаев рассказал о том, какие полководцы нужны России
"Без ярких личностей войну не выиграть": Садулаев рассказал о том, какие полководцы нужны России - 05.01.2025 Украина.ру
"Без ярких личностей войну не выиграть": Садулаев рассказал о том, какие полководцы нужны России
Коллективная система боевого управления, основанная на автоматизированной передаче информации, точно нужна России, но без ярких личностей войну не выиграть. Силам России нужны полководцы, которые обладают большим авторитетом у бойцов и способные повести за собой войска
2025-01-05T06:40
2025-01-05T06:40
новости
россия
украина
сша
вс рф
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/18/1059170535_0:122:2220:1370_1920x0_80_0_0_7fcc10432d4ec7f05ac24dfcb63703f5.jpg
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев.По его словам, российское общество "боится популярных военных"."Их все время пытаются куда-то задвинуть. Войскам нужны харизматичные лидеры. Армия не может управляться серыми, послушными и однообразными штабистами", — резюмировал собеседник издания.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев также предположил, что России нужно делать, чтобы победить на Украине.“Нам надо бить по банкам Украины. &lt;…&gt; Гидру нельзя победить, отрубая ей головы. Ее надо бить по каким-то чувствительным местам”, — считает политолог.Подробнее об этом в интервью Александра Перенджиева: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему УкраиныПолный текст интервью Германа Садулаева: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну
https://ukraina.ru/20241228/1060045918.html
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/18/1059170535_116:0:2103:1490_1920x0_80_0_0_93d3d02974683a38458286868eb0ecd9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сша, вс рф, детали
Новости, Россия, Украина, США, ВС РФ, детали

"Без ярких личностей войну не выиграть": Садулаев рассказал о том, какие полководцы нужны России

06:40 05.01.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Коллективная система боевого управления, основанная на автоматизированной передаче информации, точно нужна России, но без ярких личностей войну не выиграть. Силам России нужны полководцы, которые обладают большим авторитетом у бойцов и способные повести за собой войска
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев.
"Если командир будет отдавать бессмысленные приказы, то подчиненные будут выполнять их формально, без вдохновения. А когда подчиненные верят, что приказы командира имеют глубокий тактический и оперативный смысл, они будут с воодушевлением их выполнять и побеждать в каждом бою", — считает Садулаев.
По его словам, российское общество "боится популярных военных".
"Их все время пытаются куда-то задвинуть. Войскам нужны харизматичные лидеры. Армия не может управляться серыми, послушными и однообразными штабистами", — резюмировал собеседник издания.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев также предположил, что России нужно делать, чтобы победить на Украине.
“Нам надо бить по банкам Украины. <…> Гидру нельзя победить, отрубая ей головы. Ее надо бить по каким-то чувствительным местам”, — считает политолог.
Подробнее об этом в интервью Александра Перенджиева: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины
Зелёный фургон. Кадр из фильма
28 декабря 2024, 16:00История
Фильм "Зеленый фургон": шедевр, так и не снятый Высоцким28 декабря 1983 на советские телеэкраны вышел фильм, который, если бы он попал в прокат, наверняка сделал бы огромную кассу. Но так сложилась судьба, что была снята только его телевизионная версия, однако она вошла в золотой фонд советского кино и до сих пор по целому ряду причин пользуется немалой популярностью
Полный текст интервью Германа Садулаева: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну
 
НовостиРоссияУкраинаСШАВС РФдетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:30Россия на пороге нового мира
07:22Будущее нашего будущего. Живой русский или дохлый бандеровец?
07:15Украинская кухня: готовим бандуряники по старинному рецепту
07:00Сергей Михеев: Россия в 2025 году должна оторвать Украине башку, а не умереть стоя в битве с США
06:50Новый год в партизанском архипелаге: как его отмечали белорусские народные мстители
06:40"Без ярких личностей войну не выиграть": Садулаев рассказал о том, какие полководцы нужны России
06:27Что год грядущий нам готовит: занимательная нумерология
06:20Угрозу нельзя недооценивать: Самойлов о захвате ВСУ плацдарма в Брянской области
06:06"Очень рискованная операция": Рожин о боях за Херсон
05:48Украина как "Квартал 95" и Зеленский в роли поставщика волшебной лжи
05:45"Партия сказала "надо": Кузьминов о том, как стал спикером парламента ДНР
05:40"Пока мы на фронте, мигранты атакуют тыл": Трухачёв о "смычке" главных проблем России
05:20Камкин рассказал, чем новоизбранный "поджигатель войны" Трамп отличается от предыдущих
05:00Военный обозреватель назвал срок, который потребуется на полное освобождение Украины
04:04Астрология и бизнес. Илон Маск: самый богатый шоумен в мире или гениальный американский мошенник
18:33У ВСУ есть две ключевые задачи: Пинчук объяснил, каких "сюрпризов" нужно ждать от Украины в 2025 году
18:07Украина потеряла смысл существования без этой войны: эксперт о том, чем могут закончиться переговоры
17:33Противник освоил новую тактику: Герой ДНР о том, как ВСУ комбинируют БПЛА с артиллерией и минометами
17:05Признаки роевых дронов и fpv-дронов на оптоволокне: Пинчук рассказал, как меняется тактика на поле боя
16:11Сможет ли Зеленский управлять Украиной из Великобритании? Ищенко об "удалëнке" для политиков
Лента новостейМолния