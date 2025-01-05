"Без ярких личностей войну не выиграть": Садулаев рассказал о том, какие полководцы нужны России
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Коллективная система боевого управления, основанная на автоматизированной передаче информации, точно нужна России, но без ярких личностей войну не выиграть. Силам России нужны полководцы, которые обладают большим авторитетом у бойцов и способные повести за собой войска
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев.
"Если командир будет отдавать бессмысленные приказы, то подчиненные будут выполнять их формально, без вдохновения. А когда подчиненные верят, что приказы командира имеют глубокий тактический и оперативный смысл, они будут с воодушевлением их выполнять и побеждать в каждом бою", — считает Садулаев.
По его словам, российское общество "боится популярных военных".
"Их все время пытаются куда-то задвинуть. Войскам нужны харизматичные лидеры. Армия не может управляться серыми, послушными и однообразными штабистами", — резюмировал собеседник издания.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев также предположил, что России нужно делать, чтобы победить на Украине.
“Нам надо бить по банкам Украины. <…> Гидру нельзя победить, отрубая ей головы. Ее надо бить по каким-то чувствительным местам”, — считает политолог.
Подробнее об этом в интервью Александра Перенджиева: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины
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