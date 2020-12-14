Всего с начала пандемии в стране COVID-19 заболели 900 666 человек, 506 718 (+5 154 за сутки) выздоровели, 15 247 (+93) — скончались.
Ранее Степанов заявил, что на Украине ведется учет больных COVID-19 в электронной системе эпидемиологического надзора и в стране появились повторные случаи заражения коронавирусом.
Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек.
Три недели на Украине действовал карантин выходного дня. Степанов заявил, что положительная статистика фиксируется благодаря его результатам. В среду Кабмин принял решение ввести жёсткий карантин с 8 по 25 января.