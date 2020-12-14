За минувшие сутки на Украине выявили 6 451 новый случай заражения коронавирусом, чего не было с августа. Об этом 14 декабря сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов в Facebook

«Фейки, абсурд и издевательство». Эксперт Скворцов о том, как Зеленский "борется" с коронавирусом © president.gov.ua

Ранее Степанов заявил, что на Украине ведется учет больных COVID-19 в электронной системе эпидемиологического надзора и в стране появились повторные случаи заражения коронавирусом.

Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек.

Три недели на Украине действовал карантин выходного дня. Степанов заявил, что положительная статистика фиксируется благодаря его результатам. В среду Кабмин принял решение ввести жёсткий карантин с 8 по 25 января.